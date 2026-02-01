餐飲男載女大生回家性侵！ 1年半後挨告 關鍵鐵證竟是茄子蛋名曲

一名女大生被網友載回家性侵，1年半後在心理諮商時才揭露此事。示意圖。取自免費圖庫



高雄一名從事餐飲業的黃姓男子，5年前在網路上認識一名女大生，隔天竟將人帶回住處性侵，害得女大生須諮商求助，1年半後才透露這段傷痛，決定提告。高等法院高雄分院庭審期間，女大生一一指證黃男的居家環境與聽歌品味，包括樂團「茄子蛋」名曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉，法官認其可信，一強制性交罪判處黃男5年。

據判決書，黃男於2021年11月12日在網路上認識受害女子，兩人約好隔天在三民區某超商見面。13日，黃男騎摩托車載女子回左營家中，不顧女方意願強行猥褻、性侵。

受害女子於2023年4月25日接受大學校園諮商輔導時，對輔導老師傾吐此事，校方協助報警，警方偵訊後依妨害性自主罪嫌將之移送法辦。

在審訊過程中，黃男全盤否認犯行，更辯稱當天沒有和女方見面，更沒有讓她進過住處。不過，受害女子對黃男的住家大樓外觀、警衛室位置，以及黃男家中擺設，喜歡「茄子蛋」歌曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉等等細節，相當符合黃男家現實狀況，法官為此認定黃男說謊。

除此之外，受害女子案發後未再與黃男見面，雙方也沒有怨隙仇恨，只是女子為此患有輕度憂鬱症，綜合判斷，高雄地院依強制性交罪判處黃男5年徒刑，他不服上訴，上到高雄高分院，反觀認為原審無違誤駁回訴願，維持原判5年。此案未定讞。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

