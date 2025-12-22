餐飲空間設計進化論：從品牌標準化到故事敘事，餐飲空間新視角
編輯 Michelle｜圖片提供 AJA安頡建築室內設計
在餐飲市場競爭白熱化的今日，消費者不只追求美味，也重視整體氛圍與沉浸式體驗。空間設計已成為形塑品牌差異化與提升顧客忠誠度的核心戰略。AJA 安頡建築室內設計(以下簡稱安頡設計)連鎖集團到獨立餐廳，皆展現出將品牌精神、在地文化與商業策略高度整合的卓越能力。
餐飲空間設計的挑戰，因類型而異：連鎖餐廳的難題在於「如何在既有品牌框架中創造差異性；獨立餐廳則聚焦於「如何讓主廚的靈魂與故事成為空間的敘事主軸」。儘管脈絡與操作手法截然不同，卻都圍繞著同一核心：讓空間設計成為顧客記憶中那不可或缺的味道之一。
Point 1 連鎖品牌｜在標準化中，創造「在地化」的獨特記憶點
大型餐飲集團往往擁有完整的品牌識別（CI）手冊、設計規範與工程流程。對設計師而言，這些嚴謹的規範既是執行準則，也是挑戰框架、尋求創新的試金石。例如高雄王品牛排為例，安頡設計並非複製海洋元素而是將「海港意象」透過材質與造型進行抽象轉譯，融入空間設計。設計團隊以石材、特殊雕塑呼應港口氛圍，或在細節處隱喻船艙結構。透過「抽象轉譯」的手法，既完美貼合品牌高端定位，同時賦予空間獨特的在地意義。此外，更不忘王品牛排「款待心中最重要的人」的品牌宗旨，將紅玫瑰的溫暖意象融入線條與色彩，營造出被情感包覆的用餐體驗。
集團內的西堤牛排，主要鎖定家庭與年輕客群，設計團隊與業主一起以美東風格為靈感，導入潮流藝術、幾何拼貼與霓虹光影元素。色彩的流動與節奏感，與品牌青春活力的印象相互呼應，成功營造出輕鬆、時尚且充滿活力的聚餐氛圍讓色彩的流動與節奏感呼應品牌的青春印象。
高雄王品將海港意象融入空間，透過材質與造型抽象轉譯，營造品牌氛圍又不流於表面。
王品牛排將紅玫瑰元素融入設計，透過線條與色彩隱喻營造溫潤氛圍，展現情感包覆的用餐體驗。
西堤牛排以潮流藝術與霓虹元素打造活力氛圍，符合家庭與年輕族群定位，提升用餐體驗。
Point 2 Fine Dining｜料理是主角，空間是沉浸式的表演舞台
在高端餐飲（Fine Dining）中，空間設計的本質更像是一場精心策劃的「表演舞台」，尤其在互動性高的料理形式中，此特點更為明顯。王品集團的阪前鐵板燒即是典型案例。
胡昌明建築師採取了內斂與減法美學。空間中大量使用沉穩的木頭與質樸的材料，搭配點光源的精準投射，將視覺焦點完全導向阪前的料理人與檯面上的食材。這種設計手法，旨在創造一種專注、寧靜的高級感，讓顧客沉浸於職人工藝的儀式性中。
這類Fine Dining餐廳往往弱化Logo的大面積露出，品牌的辨識度不再依賴視覺標示，而是透過空間氛圍的尊榮感與獨特的體驗，讓顧客在潛移默化中感知並認同品牌價值。
阪前鐵板燒以「料理舞台」為核心，透過座位尺度、燈光與線條營造低調卻有層次的氛圍，弱化Logo呈現，以尊榮感與體驗彰顯品牌價值。
Point 3 獨立餐廳｜從主廚個性出發，讓故事成為品牌語言
獨立餐廳的靈魂往往直接來自於主廚本人與其獨特的料理哲學。AJA安頡建築室內設計在為台中屢獲米其林肯定的「森鐵板燒」進行規劃時，便是以主廚的深厚特質與品牌三十餘年的歷史傳承為起點。
建築師不僅延續其精緻料理的精神，更將「森」的意象具體化為一場空間旅程：主空間：鐵板台如參天森林，象徵料理的生命力與源源不絕的創意，空間中穿廊的寶瓶意象：形似東方語彙的「保平安」，象徵平安與祝福，將文化底蘊融入用餐儀式。包廂設計：以「藏書閣」概念呈現，象徵珍藏與傳承，隱喻「進入即是收穫」的文化深度。
胡昌明建築師強調：「獨立餐廳的設計需要更全面的商業策略思維。我們必須整合地點環境、城市肌理、主廚個人特質、餐點類型與區域競品等，進行完整的分析，再將其轉化為空間敘事策略。」設計不只是形式美學，而是一套針對品牌定位的立體、整合性的商業解答。
Point 4 設計觀點｜去繁化簡，讓空間回歸料理本質
胡昌明建築師主張，餐飲空間設計最關鍵的考驗是拿捏「繁與簡的平衡」。過度的裝飾容易分散顧客對料理的注意力，適度的留白（Negative Space）能讓空間與餐點產生呼吸與對話，在空間中維持質感與秩序。這樣的設計策略，能引導顧客自然聚焦於食物本身，卻又在不經意間，潛移默化地感受到品牌的氛圍與獨特價值。
餐飲設計須適度留白，以平衡質感與秩序，讓料理成焦點並傳遞品牌氛圍。
無論是連鎖品牌的標準化管理，或是獨立餐廳的故事營造，AJA安頡建築室內設計始終以「真實、有溫度的體驗」為核心思考。從城市脈絡、主廚理念到材質細節的琢磨，賦予每一間餐廳獨一無二的生命力。
餐飲設計的價值，在於將味覺提升至感官層次；透過空間，讓料理的風味獲得永恆的記憶。
AJA安頡建築室內設計／胡昌明
地址：台中市西區臺灣大道二段573號7 D
電話：04-23210311
Email：axdg.aja@gmail.com
網站：https://www.aja-archi.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 62
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 小時前 ・ 3
粿粿偷吃王子！范姜彥豐甩2個月低潮 喊「重新出發」：選擇更踏實的路
粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒逾一個月，期間伴隨婚外情指控、情緒化發文與高額求償金額，引發網路高度關注。日前傳出雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。近日范姜彥豐發文吐心聲，「重新出發不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 75
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 65
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 63
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 236
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年 筆電存完整犯案計畫
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 629
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 257
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 174
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 56
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 9
2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久
（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。民視 ・ 1 天前 ・ 186
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 10