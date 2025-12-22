餐飲空間設計進化論：從品牌標準化到故事敘事，餐飲空間新視角

編輯 Michelle｜圖片提供 AJA安頡建築室內設計

在餐飲市場競爭白熱化的今日，消費者不只追求美味，也重視整體氛圍與沉浸式體驗。空間設計已成為形塑品牌差異化與提升顧客忠誠度的核心戰略。AJA 安頡建築室內設計(以下簡稱安頡設計)連鎖集團到獨立餐廳，皆展現出將品牌精神、在地文化與商業策略高度整合的卓越能力。



餐飲空間設計的挑戰，因類型而異：連鎖餐廳的難題在於「如何在既有品牌框架中創造差異性；獨立餐廳則聚焦於「如何讓主廚的靈魂與故事成為空間的敘事主軸」。儘管脈絡與操作手法截然不同，卻都圍繞著同一核心：讓空間設計成為顧客記憶中那不可或缺的味道之一。



Point 1 連鎖品牌｜在標準化中，創造「在地化」的獨特記憶點

大型餐飲集團往往擁有完整的品牌識別（CI）手冊、設計規範與工程流程。對設計師而言，這些嚴謹的規範既是執行準則，也是挑戰框架、尋求創新的試金石。例如高雄王品牛排為例，安頡設計並非複製海洋元素而是將「海港意象」透過材質與造型進行抽象轉譯，融入空間設計。設計團隊以石材、特殊雕塑呼應港口氛圍，或在細節處隱喻船艙結構。透過「抽象轉譯」的手法，既完美貼合品牌高端定位，同時賦予空間獨特的在地意義。此外，更不忘王品牛排「款待心中最重要的人」的品牌宗旨，將紅玫瑰的溫暖意象融入線條與色彩，營造出被情感包覆的用餐體驗。



集團內的西堤牛排，主要鎖定家庭與年輕客群，設計團隊與業主一起以美東風格為靈感，導入潮流藝術、幾何拼貼與霓虹光影元素。色彩的流動與節奏感，與品牌青春活力的印象相互呼應，成功營造出輕鬆、時尚且充滿活力的聚餐氛圍讓色彩的流動與節奏感呼應品牌的青春印象。



高雄王品將海港意象融入空間，透過材質與造型抽象轉譯，營造品牌氛圍又不流於表面。

王品牛排將紅玫瑰元素融入設計，透過線條與色彩隱喻營造溫潤氛圍，展現情感包覆的用餐體驗。

西堤牛排以潮流藝術與霓虹元素打造活力氛圍，符合家庭與年輕族群定位，提升用餐體驗。

Point 2 Fine Dining｜料理是主角，空間是沉浸式的表演舞台

在高端餐飲（Fine Dining）中，空間設計的本質更像是一場精心策劃的「表演舞台」，尤其在互動性高的料理形式中，此特點更為明顯。王品集團的阪前鐵板燒即是典型案例。



胡昌明建築師採取了內斂與減法美學。空間中大量使用沉穩的木頭與質樸的材料，搭配點光源的精準投射，將視覺焦點完全導向阪前的料理人與檯面上的食材。這種設計手法，旨在創造一種專注、寧靜的高級感，讓顧客沉浸於職人工藝的儀式性中。



這類Fine Dining餐廳往往弱化Logo的大面積露出，品牌的辨識度不再依賴視覺標示，而是透過空間氛圍的尊榮感與獨特的體驗，讓顧客在潛移默化中感知並認同品牌價值。



阪前鐵板燒以「料理舞台」為核心，透過座位尺度、燈光與線條營造低調卻有層次的氛圍，弱化Logo呈現，以尊榮感與體驗彰顯品牌價值。

Point 3 獨立餐廳｜從主廚個性出發，讓故事成為品牌語言

獨立餐廳的靈魂往往直接來自於主廚本人與其獨特的料理哲學。AJA安頡建築室內設計在為台中屢獲米其林肯定的「森鐵板燒」進行規劃時，便是以主廚的深厚特質與品牌三十餘年的歷史傳承為起點。



建築師不僅延續其精緻料理的精神，更將「森」的意象具體化為一場空間旅程：主空間：鐵板台如參天森林，象徵料理的生命力與源源不絕的創意，空間中穿廊的寶瓶意象：形似東方語彙的「保平安」，象徵平安與祝福，將文化底蘊融入用餐儀式。包廂設計：以「藏書閣」概念呈現，象徵珍藏與傳承，隱喻「進入即是收穫」的文化深度。



胡昌明建築師強調：「獨立餐廳的設計需要更全面的商業策略思維。我們必須整合地點環境、城市肌理、主廚個人特質、餐點類型與區域競品等，進行完整的分析，再將其轉化為空間敘事策略。」設計不只是形式美學，而是一套針對品牌定位的立體、整合性的商業解答。



Point 4 設計觀點｜去繁化簡，讓空間回歸料理本質

胡昌明建築師主張，餐飲空間設計最關鍵的考驗是拿捏「繁與簡的平衡」。過度的裝飾容易分散顧客對料理的注意力，適度的留白（Negative Space）能讓空間與餐點產生呼吸與對話，在空間中維持質感與秩序。這樣的設計策略，能引導顧客自然聚焦於食物本身，卻又在不經意間，潛移默化地感受到品牌的氛圍與獨特價值。



餐飲設計須適度留白，以平衡質感與秩序，讓料理成焦點並傳遞品牌氛圍。

無論是連鎖品牌的標準化管理，或是獨立餐廳的故事營造，AJA安頡建築室內設計始終以「真實、有溫度的體驗」為核心思考。從城市脈絡、主廚理念到材質細節的琢磨，賦予每一間餐廳獨一無二的生命力。



餐飲設計的價值，在於將味覺提升至感官層次；透過空間，讓料理的風味獲得永恆的記憶。



