餐飲綠店之星 18家節能獲表揚

新北市首屆「綠店之星」頒獎表彰十八家餐飲品牌與店家。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府經發局首屆「綠店之星Green Hero–新北市餐飲類服務業店面能效分級」廿六日頒獎，共有十八家餐飲品牌與店家，展現新北服務業推動低碳轉型的決心與行動力。其中優良店家前三名頒發獎金外，並獲評為卓越節能成效典範店家。

副市長劉和然表示，新北市推動淨零轉型始終堅持前行不懈，於一０八年率全台之先發布新北市地方自願檢視報告，一一一年更公布新北市二０五０淨零路徑暨氣候行動白皮書，持續引領城市與產業邁向永續發展。

劉和然指出，新北市針對服務業量身打造全國首創「服務業店面能效分級制度」，並以餐飲業為首波示範對象，期透過節能創新與能源管理，優化設備運作、導入節能技術，更將永續理念融入營運日常，實踐品牌社會責任，讓服務業成為新北綠色經濟的行動新典範。

經發局指出，本屆共十八家店家脫穎而出，分別獲選為十家優良店家及八家潛力店家，授予一至三星等不同級別，展現店家在節能創新與永續經營的投入與潛力。其中優良店家前三名更以卓越的節能成效獲評為典範店家。

榮獲典範店家的深坑廳咖啡店長林立瑩表示，雖店內空間屬舊建築再利用，結構受到限制無法進行屋頂隔熱改善，但仍透過照明設備全面使用ＬＥＤ燈具、採用一級能效空調並落實定期保養，以最務實的方式提升整體能效。