餐飲美饌、高空夜宴、天后獻唱、豪禮抽獎 飯店跨年吃喝玩樂通包

12月的高雄正迎來一年中最溫暖、最適合相聚的時節，加上年底活動多，包括洲際、然一、萬豪、福華在內的高雄旅宿業者，搶賺跨年商機，不約而同推出涵蓋吃喝玩樂的體驗與活動，期能吸引更多國內外旅客進入高雄，帶動年末旅宿與餐飲消費動能。

【高雄洲際一站式餐飲攻略 橫跨義日法跨年玩法】

高雄洲際酒店精心策劃一系列跨年夜限定體驗，以自家飯店不同種類的餐廳和酒吧作為跨年場域，串連自助晚宴、香檳品酩與弛放節奏，打造一站式全感官體驗的迎新動線。從1樓義式餐廳的跨年自助晚宴、香檳舉杯時刻，到5樓帶有日式夜飲文化的派對，還有大廳酒吧香檳買1送1快閃優惠，旅客在不同氛圍的空間場域中，以美酒佳餚與音樂相伴，自在轉換節奏，迎接嶄新的2026年。

跨年夜晚餐時段，位於酒店1樓的「SEEDS大地」義式餐廳推出「義式香檳跨年自助晚宴」，以義大利餐桌文化中分享、歡聚與熱情的精神，營造如同置身義大利家族聚會般的跨年夜晚。餐檯主打精緻海陸料理暢饗，吃得到「牛肝菌松露焗烤龍蝦」與「爐烤 Prime 美國沙朗牛排」，搭配歐系香檳迎賓及多款精選葡萄酒無限暢飲，為跨年夜揭開充滿義國歡樂溫馨的迎新序章。

餐後賓客可移步至酒店5樓「WA-RA」日式餐廳，參加單日限定的「WA-RA 跨年派對」，於晚間10：30起享受2小時無限暢飲。日式夜飲文化結合輕鬆暢快的酒食節奏與時尚慵懶氣氛，在DJ節拍的弛放節奏中，沉浸於「WA-RA」光雕數位藝術投影，賓客自在小酌與交流，迎向新年倒數時刻。

另外，高雄洲際1樓大廳酒吧「BL.T33」於12月31日快閃推出「氣泡時刻 買1送1」驚喜優惠，精選法國香檳酒款，跨年禮遇單瓶單杯享買1送1好康。業者表示：「BL.T33作為酒店迎賓與相聚的重要場域，以輕鬆社交的大廳酒吧氛圍，成為跨年夜舉杯的最佳起點與暖身站。」

【高雄房價最高奢華酒店 跨年夜高空夜宴迎新】

坐落於高雄亞灣區、於12月22日盛大開幕的高檔飯店-THE AMNIS然一酒店，迎接年底備受期待的跨年之夜，然一酒店將館內的「雲垂樓」化身為高空夜宴場域，以音樂、港景與酒杯光影交織成迎接2026年的最美篇章，現場將提供酒水暢飲與精緻小食，並邀請樂團以現場演出陪伴旅人走向倒數時刻，讓跨年不只是迎接新年的一瞬間，更成為值得珍藏的美好回憶。

由御盟集團打造的THE AMNIS然一酒店，是台灣首間萬豪國際集團奢華系列品牌「The Luxury Collection」成員飯店，也是目前高雄房價最高的奢華酒店，已於12月22日正式開幕。歡慶開幕，然一酒店也貼心準備額外驚喜，即日起至2026年1月31日，指定日期入住便能獲得3000點「萬豪旅享家」點數。

【高雄萬豪跨年派對 天后＋獎項＋美饌好吃好玩】

高雄萬豪酒店將於12月31日晚間在8樓「萬享」大宴會廳盛大舉辦「迎光翱翔2026跨年派對」，以頂級桌菜與澎湃Buffet美食雙主軸打造一站式跨年餐飲體驗，飯店業者邀請「療癒天后」林凡與「億萬歌姬」林芯儀接連獻唱，陪伴賓客在經典金曲與搖滾能量中迎向璀璨2026年。

跨年派對更祭出總價值近20萬元的豪華抽獎，獎項豐富度堪稱南台灣跨年活動最強陣容之一。「迎光翱翔2026跨年派對」結合五星級美饌、天后級Live演唱、視聽燈光效果與超值好禮，提供民眾好聽、好吃又好玩的精采跨年夜。業者透露「迎光翱翔2026跨年派對」銷售不俗，尚餘部分座位，有興趣的民眾可得趕緊預約。

【高雄福華五角星點亮歲末 涮涮鍋波龍買1送1】

因應年底熱鬧過節的需求，高雄福華大飯店以象徵希望與祝福的五角星作為節慶主視覺，全館同步換上溫暖燈飾，串連線上活動、親子體驗、音樂演出等，邀請旅客在幸福感滿溢的年終時刻，感受高雄福華獨有的節慶儀式。

高雄福華大飯店館內高空景觀精緻涮涮鍋「Smile One」，祭出兩大年末優惠寵客，即日起至2026年1月31日，消費者穿戴紅、綠、金色系服飾並提前一天預訂，即享單點波士頓龍蝦買1送1驚喜；即日起至12月28日，點選指定組合餐可享飲料暢飲優惠，讓相聚更添歡樂。

