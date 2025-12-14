餐飲耶誕衝刺 松葉蟹珠寶盒免費請吃 加碼送萬元餐券

莫凡彼推出「聖誕浪漫饗宴」套餐，優惠價1388元。（莫凡彼集團提供／朱世凱台北傳真）

耶誕節倒數，餐飲市場看準具儀式感的聚餐時刻將至，紛紛出招搶客，莫凡彼集團不只推特色餐點，還加碼送萬元餐券；王品集團旗下的「阪前鐵板燒」除了開賣限量單品，消費打卡再免費招待「松葉蟹海鮮珠寶盒」；星巴克同步順應節日推出限定「耶誕節主題套餐」，為節慶增添細緻的味蕾體驗。

「莫凡彼2026啡嚐曲奇禮盒」即日起販售至明年2月22日，限時享有買10送1優惠。（莫凡彼集團提供／朱世凱台北傳真）

莫凡彼推出適合雙人享用的「聖誕浪漫饗宴」套餐，原價2050元、優惠價1388元，其中耶誕限定甜點以千層派為基底，層層堆疊繽紛水果，搭配一球藍莓起司蛋糕風味的莫凡彼冰淇淋，造型精緻、口感香甜細膩，點購該套餐還能加價40元升級超萌飲品「薑餅人泡泡浴可可／拿鐵」，同時可親手為薑餅人畫上笑臉，帶來有趣互動感。明年1月4日前，完成莫凡彼社群耶誕節套餐貼文指定任務，就有機會獲得莫凡彼餐飲集團餐飲招待券，共計1萬元。

另外，業者搶先瞄準新春商機，推出「莫凡彼2026啡嚐曲奇禮盒」，內含兩種風味，其中「經典奶油曲奇」選用來自法國的天然奶油，擁有發酵奶油獨特香氣，口感酥鬆紮實；「莫凡彼咖啡曲奇」則選用100％阿拉比卡豆的莫凡彼金牌咖啡製成，搭配的濾掛咖啡選用「衣索比亞 西達摩」水洗淺焙豆，帶有白桃、青茶、軟糖與蘋果的清新風味，酸甜平衡且餘韻悠長，活動期間推出團購優惠「買10送1」。

即日起在「阪前鐵板燒」消費套餐並加價498元，即可將主餐升級為「日本A5黑樺牛 ｜ 御選老饕」。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

王品旗下日系品牌「阪前鐵板燒」和「藝奇 日式料理」，同步推出主餐升級禮犒賞饕客味蕾。即日起到「阪前」加價498元可將主餐從「稻燒日本A5黑毛和牛」升級為「日本A5黑樺牛 ｜ 御選老饕」。前往「藝奇」消費任一客880元的「極炙套餐」，出示社群或官網活動畫面，即可將主餐免費升級為「極上火焰和牛牛排」。

「阪前鐵板燒」主打秋冬套餐「熟醞之宴」以日本A5黑毛和牛、龍蝦二吃和南非活鮑魚為主軸，本季更提供限量單品優惠加價購，加價368元即可吃到原價580元的北海道北寄貝佐海藻奶油，原價980元的極上帝王蟹腳加價499元就能品嘗；12月31日前，到店內用消費套餐，並於社群打卡且標註品牌官方帳號，再招待松葉蟹海鮮珠寶盒。

星巴克典藏DREAM PLAZA台北「耶誕節主題套餐」，2280元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克典藏DREAM PLAZA台北在溫暖燈火與節慶氛圍中揭開冬日序幕。即日起至明年1月1日期間，特別推出限定「耶誕節主題套餐」，以套餐內容包含前菜3式、主餐1道、甜點2式，搭配2款飲品，隨餐亦附上星巴克限定的潘娜朵尼麵包乙份。

