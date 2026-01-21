餐飲股添重磅新兵！饗賓集團預計1/23興櫃掛牌 每股認購價300元

饗賓集團董事長暨總經理陳毅航（左3）、副董事長陳涵菁（右3），由右至左為稽核室執行副總王禹軒、人資長暨副發言人周志豪、體驗價值策略本部副總暨發言人許瀚云以及財務長李世強。饗賓集團提供



國內精品餐飲領頭羊饗賓集團（7883）正式進軍資本市場，預計1月23日登錄興櫃，認購價格每股300元。饗賓目前擁有12個品牌及99家門市，營運重心已從傳統CP值進化至「VP值」經營，帶動合併營收從2021年的37億元，至2025年突破117億元，四年內成長逾3倍，未來將以「餐飲業的 LVMH」為目標，深耕335萬名iEAT會員與高效供應鏈，持續推動展店並提升人才待遇，建構高價值、世界級的餐飲新藍圖。

廣告 廣告

饗賓集團定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，從過往強調CP值，進化至VP值（Value × Price，價值與價格的最佳平衡），以精緻美好的餐飲體驗作為核心競爭力，為顧客帶來美味料理、美好服務、美感氛圍、安心體驗與深度價值傳遞。

在營運規模，饗賓集團目前已成功打造12個餐飲品牌，全台門市據點達99家，品牌布局精準橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以精品與人氣雙軸定位深耕市場，展望2026年，集團預計新增15至20家門市，持續展現穩健的展店動能與日益擴大的品牌影響力。

營運表現上，饗賓集團合併營收自2021年近37億元至2025年逾117億元，四年內成長超過3倍，展現營收強勁動能。此外，2023至2025年間來客數提升23%，推升整體營收成長32%，而去年全年來客數突破1155萬人次，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65%，顯示高品牌價值與高顧客滿意，持續朝「VP值」經營模式邁進。

饗賓集團秉持五大核心經營能力，並積極打造「餐飲IT企業」，建置食安檢驗室、青埔中央廚房與嘉義食材中心，構築高效能且讓消費者安心的餐飲供應鏈，成為長期穩健成長的重要基石。目前正職員工超過4200人，占比達85%，平均年資超過3.5年，並訂下2027年挑戰店經營者年薪200萬元、同仁平均年薪60萬元的目標，致力翻轉餐飲業為高價值、高待遇的產業。

饗賓以成為「餐飲業的LVMH」為長期目標，聚焦高價值品牌經營、策略整合與通路合作，通路布局涵蓋北、中、南及東台灣等指標性商場，成為實體商場中不可或缺的餐飲策略合作夥伴，期許扮演餐飲業的「領航者」，航向高價值、高待遇、世界級的餐飲新未來。

更多太報報導

宇川精材13日登興櫃 先進製程需求帶動南科二廠啟動產能擴10倍

USPACE估明年營收超過15億 規劃遞件申請興櫃交易

麗寶新藥12/23登錄興櫃！核心適應症鎖定輻射防護 進軍國防醫療