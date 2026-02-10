餐飲股王饗賓集團第100家門市在「這裡」 推全正職戰略搶人才

饗賓集團旗下「開飯川食堂」第34間門市、苗栗尚順店於2月10日開幕。（饗賓集團提供）

被視為台灣連鎖餐飲龍頭王品集團的最大勁敵、今年1月23日剛登錄興櫃的饗賓餐旅集團，今（10）日宣布百店目標達陣，旗下品牌「開飯川食堂」第34間門市、苗栗尚順店開幕，持續向全台最大連鎖餐飲集團目標邁進。

台灣的餐飲集團近期都在加速進軍資本市場，身為吃到飽扛霸子的饗賓集團，旗下其實有12個餐飲品牌，去年自結2025年營收為117.09億元、年增10.65％；10日股價收在249元，雖小跌0.65％，仍是上市櫃觀光餐旅業的股王，王品股價則收在平盤的215.5元。

因應展店需求，饗賓集團表示，將推動「全正職戰略」，也啟動薪酬調整機制，目標正職同仁達85%，今年預計招募700名人才，包含600位內外場正職員工及100位計時人員，以穩定制度的職涯發展打造團隊，吸引在地人才投入就業。

據了解，饗賓集團目前正職員工超過4,200人，平均年資超過3.5年，未來將持續聚焦高價值品牌經營與多品牌整合策略，深化與全台各大型商場的合作關係，提升單點位營收與整體營運穩定度。

