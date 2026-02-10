餐飲股王饗賓集團第100家門市在「這裡」 推全正職戰略搶人才
被視為台灣連鎖餐飲龍頭王品集團的最大勁敵、今年1月23日剛登錄興櫃的饗賓餐旅集團，今（10）日宣布百店目標達陣，旗下品牌「開飯川食堂」第34間門市、苗栗尚順店開幕，持續向全台最大連鎖餐飲集團目標邁進。
台灣的餐飲集團近期都在加速進軍資本市場，身為吃到飽扛霸子的饗賓集團，旗下其實有12個餐飲品牌，去年自結2025年營收為117.09億元、年增10.65％；10日股價收在249元，雖小跌0.65％，仍是上市櫃觀光餐旅業的股王，王品股價則收在平盤的215.5元。
因應展店需求，饗賓集團表示，將推動「全正職戰略」，也啟動薪酬調整機制，目標正職同仁達85%，今年預計招募700名人才，包含600位內外場正職員工及100位計時人員，以穩定制度的職涯發展打造團隊，吸引在地人才投入就業。
據了解，饗賓集團目前正職員工超過4,200人，平均年資超過3.5年，未來將持續聚焦高價值品牌經營與多品牌整合策略，深化與全台各大型商場的合作關係，提升單點位營收與整體營運穩定度。
更多鏡週刊報導
台灣最強AI專利公司是「這家」！ 卓榮泰：接受新式核能確保供電無虞支持產業
台積電董事會日本熊本開議 3奈米投資走向與股利政策受矚
緯創林憲銘為關稅談判成果報以掌聲 強調根留台灣赴美是實力延伸
其他人也在看
三星昔「滅台計畫」超放肆！張忠謀靠「夜鷹」完美反擊
南韓與台灣經濟產業高度重疊，早已是多年的競爭對手，台積電現在雖為晶圓代工龍頭，但過去一度被三星搶單，上演技術超車。所幸台積電創辦人張忠謀並未慌了手腳，全面強化技術推進，啟動夜鷹計畫24小時研發不停歇，突破10奈米製程瓶頸，擊退三星重獲大客戶信任，並在後續轉進先進製程奠定良好基礎。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
封關前創新高！ 專家：抱股過年鎖定「三族群」
受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數穩步走高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在社群平台指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
面板、衛星板一起綠！群創跌跌不休狂噴9.1萬張 「這檔」重摔5.6%炸量6.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在半導體及機電族群領漲下，台股大盤今（10）日走紅，截至11點，加權指數暫報32904.69點，上漲500.07點或1.54%，成交量528....
廣達1月營收2308億元年增6成 改寫歷史次高
代工大廠廣達（2382）今（9）日公布2026年1月合併營收達2,308.35億元，雖較去年12月衰退15.3%，但連續2個月站穩2千億元營收大關，年增61.9%，改寫歷史次高紀錄。
台積電鉅額交易試水溫 現1870.33元新天價
[NOWnews今日新聞]台積電9日盤後鉅額交易，最高配對價衝到1870.33元、刷新紀錄，市場解讀，這是替短線挑戰1900元丟出訊號試水溫。盤後資料顯示，台積電當天鉅額配對一共成交9筆，價格帶落在1...
2奈米、CoWoS鎖死全球算力需求！台積電進場買點曝光
[Newtalk新聞] AI浪潮持續擴散、資金聚焦具備長線成長能見度的背景下，市場熱搜標的已明顯從短線題材轉向「能真正交出獲利成績單」的核心供應鏈。以下是國泰證期整理解析本周聚焦的個股，涵蓋 AI 先進封裝、液冷散熱、高速傳輸、低軌衛星、先進製程與傳統產業落底反轉等關鍵趨勢。 台積電 2026年營收年增率上調至30%與資本支出擴張，反映出先進製程需求已進入爆發期，而非短暫過熱。其在2奈米領先地位與CoWoS封裝的寡占優勢，使其成為高護城河的企業，建議回檔至1730時分批佈局進場。 聯發科 聯發科正成功擺脫單一手機市場的景氣循環，轉型為全球AI ASIC的核心供應商。執行長蔡力行將資料中心ASIC視為「十年最重要戰場」，並預期2026年營收突破10億美元。但短線手機市況逆風，短線上建議保守操作。 鴻海 鴻海2026年1月營收繳出年增35.5%的歷史最強元月表現，證明其已轉型為AI基礎設施的全球領導者。AI伺服器與雲端產品的拉貨動能完全抵銷了智慧型手機的淡季效應。鴻海股價近期表現疲軟，建議待拉回至206.5時，分批偏多操作。 欣興 將2026年資本支出大幅調升至254億元，展現對AI高階載
高市早苗大勝！法人點名帶旺「這兩類股」
日本眾院大選結果出爐，首相高市早苗領導自民黨狂掃316席，創二戰後單一政黨突破2/3席次歷史紀錄。法人分析，政權超穩定將加速「高市經濟學」推動，引爆日股新一波復興行情。其中，被列為國家戰略的「半導體產業」受惠於政府大力支援與AI趨勢，以及體質轉型的「五大商社」在股神巴菲特加持下，將是最大贏家。投資人可透過日股ETF精準卡位這波政治紅利，掌握日本市場的成長動能。然而，仍需留意財政支出、日圓弱勢及地緣政治風險。
1分鐘讀財經》MSCI放榜撞期封關日！散戶注意「2檔記憶體黑馬」成大贏家
小編今天（9）日精選5件國內外重要財經大事。台股農曆年封關前最後三個交易日，MSCI季度調整將於2月11日封關當日登場，扮演台股金蛇年壓軸好戲。統一投顧、兆豐國際投顧一致預料，台股權重本次將獲調升，其中，南亞科、華邦電等有機會新納入成份股，南電、旺矽、健鼎亦有機會成為新成份股，反觀既有成份股的豐泰、正新，則有被剔除的風險。
春節前卡位記憶體？旺宏等5檔亮燈漲停 分析師揭抱股過年看1關鍵
記憶體族群上周歷經拉回修正，今（9）日迎來點火上攻，宇瞻（8271）以及旺宏（2337）等5檔接力亮燈鎖漲停，截至上午9時50分，力積電（6770）一度來到68.5，大漲7.8%，成交量高達12.6萬張，位居台股成交量冠軍。分析師建議，年前避開融資水位過高的標的；若融資處於低檔或正在退場，則抱股過年的風險相對較小。
美股資金大轉向！這「三大板塊」成2026開年最強黑馬
科技股重挫、比特幣寒冬未退之際，美股資金悄然轉向能源、必需消費品與原材料等傳統產業。埃克森美孚、好市多、沃爾瑪等股價強勢上漲，反映 AI 投資效應外溢至實體經濟，市場風格與投資主流正出現關鍵轉折。
《台北股市》華邦電、華通抱股過年？老手3水位教戰
【時報-台北電】台股6日重挫逾600點後上演V轉行情，加上美AI股在連日拋售後展開強彈，道瓊6日大漲1200點，首度站上5萬點大關，創下歷史新高，費半也強彈434點，漲幅來到5.7%，居美股4大指數之冠。 在高檔賣壓快速宣洩，以及美股氣氛轉佳下，台股今（9）日為金蛇年封關的倒數第3個交易日，能否抱股過年？手中哪些持股又該逢高調節？備受股民關注。 針對台股封關前的投資策略，資深分析師陳榮華表示，從近10年開紅盤日表現來看，都是漲多跌少，且大半都有3%左右漲幅，因此過往封關前可以抱股7成以上，以免開紅盤後想買得追高。 但他認為，今年過年落在2月中旬，美股通常在2月時，會有獲利了結的情況發生，建議持股降至5成水位比較好，不能押注太多。 以現在盤勢來看，攻擊型投資人可鎖定AI光通訊、測試介面等類股，尤其是矽光子有技術護城河，可以持股續抱，適合趁盤勢修正時布局，但須留意估值過高的風險，並觀察AI資本支出是否出現放緩跡象。 至於保守型的投資人則可留意生技股，除與科技股連動性低，加上美國2026年推出藥物安全法案，製藥原料去中化，印韓台有望受益，可以平衡投資組合。 此外，陳榮華也給出明確的戰術分析，
鈣鈦礦材料寶藏股！這檔急拉漲停成週量價王 三大法人睽違1年單週進貨破500張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（02/02～02/06）下跌280.83點，收在31,782.92點，週跌幅0.88%。安可（3615）是錸德集團旗下鍍膜代工廠，...
台積電封關前漲到1870元天價！市值衝破48兆元 還能買嗎名師解析
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日下午要公布元月營收，以及最新股利，市場期待之下，股價開高走高，盤中最高觸及1870元，刷新天價，市值一天增加1兆多，衝破48兆元。