餐飲衛生評核 119家業者榮獲「優」、「良」

基隆市餐飲衛生再升級，一一四年度餐飲業者衛生管理分級評核共計119家業者脫穎而出，榮獲「優」、「良」等級評選肯定。（巿府提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

為持續提升基隆市餐飲業的整體衛生品質，保障市民「食」的安全，基隆市衛生局辦理「一一四年度餐飲業者衛生管理分級評核」，評核結果出爐，共有一百一十九家業者脫穎而出，榮獲「優」、「良」等級肯定。其中七十五家業者更榮獲最高榮譽的「優等」，成績亮眼!評核結果已公布於基隆市衛生局官網(https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/1456-308968.html)，民眾可上網查詢，支持本市優良餐飲業者。

衛生局指出，餐飲業者衛生管理分級評核邀請產學界專家組成評核小組，深入餐飲業作業現場進行評核，評核項目含括:作業環境與衛生管理、從業人員個人衛生管理、食材及原物料來源管控與紀錄、廢棄物管理及食材追溯與作業流程，經過層層把關，總共有七十五家獲「優」等標章、四十四家獲「良」等標章，總計一百一十九家業者獲得肯定。本次獲評「優等」之業者，皆於多項評核指標中表現優異，包括作業環境整潔度維持良好、員工確實落實手部衛生與個人防護、食材來源與流向紀錄完整可追溯、冷熱鏈設備運作正常、器材分類管理明確，以及能建立完善自主管理制度並妥善保存紀錄，展現高度食品安全維護意識，堪為基隆餐飲衛生管理之標竿。

餐飲衛生是永續經營的基礎，不只展現業者對品質的用心，也讓民眾消費更安心，衛生局除每年辦理評核作業，及持續積極推動業者落實衛生自主管理外，並成立Line通訊群組，提供即時的食品安全資訊。衛生局鼓勵業者將衛生管理融入日常營運，以透過「外部評核」與「內部自主管理」雙軌並行，攜手營造更安全衛生的餐飲環境。獲得「優」、「良」等級標章的業者名單，已同步公告於基隆市衛生局及衛生福利部食品藥物管理署食安資訊網，獲得標章之業者除須將標章張貼於店內明顯處外，也應持續維持良好品質，如經查違反規定，衛生局將撤銷其標章資格以確保制度公信力。