餐飲豪發年終！王品最高47個月、華膳7.3個月

豪華年終讓人好羨慕！王品超大手筆。（圖／東森新聞）





豪華年終讓人好羨慕！王品超大手筆，有店長最高領到47個月，全家餐飲最高上看23個月，饗樂也有20個月，漢來美食飲集團去年全年業績創高，也豪發年終獎金酬謝員工。

厚厚牛排煎出香氣，不只要食材好，還要服務好。

店員VS.顧客：「這是為您安排的位子，（謝謝）。」

帶位服務、送靠枕、協助放包包外套，碰上慶生會還要有有大驚喜。

店員VS.顧客：「你快樂我快樂，大家都快樂，祝你生日快樂。」

唱歌照相樣樣來，這麼辛苦終於有回報。

一年過去了你的年終有多少，餐飲服務業很辛苦，有店長領了47個月，年薪300萬元。

這其實是包含，績效獎金和年終獎金。

王品集團公關王姝婷：「今年1月份集團發放年終及績效各種獎金超過3.2億元，2025年有店長基本月薪，每月獎金加上年終等，最高領到47個月。」

王品有店長最高領300萬，漢來美食部分主管級員工，年領上看最高17個月，揚秦則看個人績效。

全家餐飲優異者年薪上看23個月，饗樂餐飲前10%績優店經理，全年平均可領20個月。

華航旗下的華膳空廚，年終平均7.3個月底薪，外加定額27萬，每月再加薪1600元。

揚秦國際發言人蔡國憲；「發放獎金的總額，和（去年）營收會成正比，預計今年發放總額，比去年成長20%以上，調薪幅度則不低於去年。」

民眾：「有點會很羨慕，可能會跟我們家小朋友說，要不要試著，如果做餐飲的話，就去這些公司做。」

民眾：「薪水高低影響應該還好，重點是要喜歡。」

除了發獎金，留住人才，藏壽司除了40元一盤，再新增30元50元等5種價位盤，乾杯也把單點制，簡化成99元199元，299元399四種價位，擴大目標客群，在馬年開春，期盼馬上吸客，繼續衝高業績。

