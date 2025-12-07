餐飲軟"食"力! "旗津綠色美食餐盤計畫"入選店家揭曉

生活中心／綜合報導

2025旗津綠色美食餐盤計畫，今天入選名單揭曉，包含鴨角活海產、來溫叨呷奔日式料理、怕燙食驗室等11個店家都有上榜，觀光局也將協助店家，製作多國語言菜單，讓國際旅客也能輕鬆品嚐旗津道地的「綠色食尚」。

黑沙蝦蝦生菜堡，呼應旗津獨有的黑沙意象，將竹炭元素融入堡體，光用看的就讓人印象深刻，此外還有旗津村浪岸卷卷、充滿海鮮味的XO三鮮堅果塔，光是用看的就讓人口直流。





旗津餐飲軟「食」力！ 「旗津綠色美食餐盤計畫」入選店家揭曉

「旗津綠色美食餐盤計畫」入選店家揭曉。（圖／民視新聞）

高雄市觀光局長 高閔琳：「（旗津）這麼美的一個地方，也是非常多，國際觀光客喜歡來的地方，我們希望透過這個計畫，能夠讓我們在地的店家，能夠更多的曝光，更多的被看見，第二個我們也一起來提升，可以服務國際觀光客的量能，跟服務的品質。」

旗津綠色美食餐盤計畫，入選名單揭曉，包含鴨角活海產、來溫叨呷奔日式料理、怕燙食驗室等11個店家都有上榜，觀光局也將協助店家，製作多國語言菜單，讓國際旅客也能輕鬆品嚐旗津道地的「綠色食尚」。

為了實踐從「產地到餐桌」的永續概念，即日起自備環保餐具，前往入選家店家消費，並將餐點或響應環保的照片上傳至店家Google評論，可領取限量高雄熊環保杯袋或便當袋，好禮二選一。





高雄市觀光局長 高閔琳：「就是我們要投入非常多經費，來改造我們，包括海水浴場救生站，還有遊客的動線，然後包括三輪車行經的動線，甚至很多遊客，他要去海邊玩上來洗澡的地方，我們全部都要重新大改造，我們也期待能夠，在明年底能夠完工，也讓更多遊客感受到，旗津不一樣的樣貌。」

全力改造，從美景到美食，要將高雄打造成觀光第一的城市。

