餐飲轉職房仲「薪」境差很大！鄭琪欣在永慶收穫百萬年薪

鄭琪欣從餐飲業跨領域轉職到房仲產業，創下百萬年薪，成功打破收入天花板。(永慶房產集團提供)



永慶房屋看好未來房市回溫動能，展現對房地產市場的信心，持續穩健展店，繼2025年底宣布於第一季在土城新展1店後，不到一個月又將再新莊區新開1間店，朝雙北市350店的目標邁進。同時，永慶房屋也同步啟動大規模人才招募，提供「年前面試、年後報到」的彈性機制，搭配業務新人首年72萬元收入保障與完善培訓制度，為有志挑戰高收入的轉職族群，打造穩定且具成長性的職涯舞台。

永慶房屋完善的教育訓練制度與團隊合作文化，成功培育出許多年輕、高收入的業務菁英。年僅28歲的經紀人員鄭琪欣，加入永慶房屋才短短三年半，早已達成年薪百萬的里程碑，更連續兩年獲得公司的「海外旅遊獎勵」，2025年年收入更突破200萬元，成功將過往的服務業經驗在房仲領域放大價值，收穫的不只薪水成長，更是工作上的成就感。

鄭琪欣過去就讀餐飲管理相關科系，畢業後進入餐飲業服務，期間也有升職與加薪過，但漸漸發現收入的天花板難以突破，工作內容也較為單一、重複，距離買房的夢想遙遙無期。在從事業務工作的家人建議下：「想拚高薪，業務工作機會比較大」，她毅然決然轉職離開穩定的餐飲業工作，選擇加入有新人高保障的永慶房屋，從零經驗開始挑戰房仲業務。

「即使沒有房地產經驗，也不用擔心！因為永慶有專屬的師父指導，加上團隊合作的工作模式，不用獨自一人孤軍奮戰。」鄭琪欣分享，業務新人時期遇到問題立即請教，快速吸收師父與店長的實戰經驗，她在師父與店長的帶領下，不僅專業知識大幅成長，談吐與表達能力也顯著提升，轉職永慶房屋第一年就成功拚出百萬年薪。談到成功關鍵，鄭琪欣特別感謝師父的指導。她回憶，業務新人時期跟著師父跑商圈、拜訪屋主，能最直接的學習到業務必備的溝通技巧及專業知識，師父也手把手教導她如何清楚分析市場資訊、站在客戶立場提供專業的建議。

永慶房屋提倡「團隊合作」的工作模式，同事間互相合作攜手服務好每位客戶。(永慶房產集團提供)

而在薪獎制度方面，鄭琪欣同樣成果豐碩，永慶房屋除了提供穩定底薪與業績獎金外，推出獨有的「幸福成家基金」福利制度，業務每人每年最高可爭取250萬元的獎勵，特別的是，「幸福成家基金」領取資格不受年資與職級限制，即便是入行第一年的業務新人，只要表現優異同樣有機會獲獎，讓努力與付出能反映實際收入上。

鄭琪欣已經累積獲得高達180萬元的「幸福成家基金」領獎資格，再加上「海外旅遊獎勵」，成功雙獎金入袋。她也透露，即使2025年整體房市交易量略有降溫，但公司策略明確、品牌大、資源多，加上穩定的客源支持，讓她業績依舊成長，年收入是過去餐飲工作的三倍以上，「找到適合自己、薪獎具競爭力的工作比努力更重要！」

永慶房屋「幸福成家基金」領取資格不受年資與職級限制，即便是入行第一年的業務新人，只要表現優異同樣有機會獲獎。(永慶房產集團提供)

永慶房屋未來將持續穩健展店、完善制度與團隊合作文化，提供業務新人前12個月每月6萬元收入保障。希望降低轉職者跨入業務領域的門檻，吸引更多優秀人才加入，讓願意努力的人，都有機會在房仲舞台上實現高收入與成家夢想。