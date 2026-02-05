餐飲進軍港點掀戰 百道好料無限吃700元有找 名廚坐鎮揭新菜

路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」，圖為路易莎董事長黃銘賢。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）

「隱岳閣」提供自助餐與單點現做，囊括港點與粵式料理逾百道佳餚。（路易莎集團提供／朱世凱台北傳真）

港式餐飲市場掀起新戰局，餐飲集團近期相繼布局港點領域，除了手工美味滿足食客，更有不到700元的吃到飽模式，讓聚餐選擇更多元。

路易莎集團成立全新品牌「隱岳閣」，近期進駐雀客藏居台南永康，吃到飽提供百道港式料理，其中熱鍋區提供乾炒牛河、避風塘排骨等；現做腸粉區每日現點現製，供應鮮蝦腸粉與蔥油鮮魚腸粉；點心推車匯集多款經典港點，像是蠔油蒸鳳爪、手工小籠包、燒賣系列等，吃到飽平日660元、假日720元；3月1日還新推套餐組合，288元起，像是「隱岳拾味」套餐組合可從臘味煲仔飯等8款料理中擇一，再搭一杯飲品；即日起至2月13日前2人以上同行88折，凡消費每人即可獲100元優惠券還可累點。

廣告 廣告

築間餐飲集團打造「喜辰港式點心茶餐廳」，以匠心手工港點為核心。（築間餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

築間餐飲集團則開創新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」，菜單囊括港式點心、主食、燒臘等，主推「喜辰三味燒賣」涵蓋松露、干貝、魚子等食材，「燒臘拼盤」則有叉燒、油雞、燒鵝、燒肉等多元美饌，首店在2025年12月於秀泰生活台中站前店開幕，首月來客突破8000人次，近期更宣布邀請曾任神旺大飯店潮品集點心主廚黃義仁掌舵，未來將推多項新品包括精緻蒸點、創意茶點、手作鹹甜品及多款中式料理。

更多中時新聞網報導

國英非選題要高分 有邏輯別錯字

櫻花季日團費降1成 北美喊漲

帕拉斯帥主唱摔車 團員打趣臉沒事就好