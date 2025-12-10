財經中心／陳孟暄 李奇 台北報導



瓦城泰統集團今年度穩健發展，前三季營收46.17億元，創下歷史同期次高，EPS達6.52元，營運動能持續強勁。為了因應快速擴張與國際化需求，瓦城集團將在2026年釋出超過500個職缺，徵求包含餐廳主管、儲備幹部、廚藝人才與外場服務人員，同時也積極網羅「跨產業背景人才」與「科技人才」。

主持人：「321請抽出」。



緊張刺激的抽獎環節，讓中獎的瓦城泰統集團員工們開心不已，現場還有歌手演唱等精彩表演，現場氣氛嗨翻，瓦城泰統集團發展快速，不只在台灣開店，更讓品牌走向國際市場。



瓦城泰統集團董事長 徐承義：「籌備已經超過五年的全球研發中心，也在今天正式啟動，然後在12月，我們的美國的第一家，美國的第一家分店，就正式的試營運」。



瓦城集團全球研發中心在上個月啟用 ，整合菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全、物流管理五大功能，大幅提升營運效率。美國首店「Very Thai USA」也將在近期啟動試營運 ，進駐洛杉磯知名商場 ，成為國際化的關鍵第一步。

瓦城集團今年迎來成立35周年，特別舉辦表揚活動獎勵全台200 位主管夥伴，為吸引人才加入，集團除了提供高競爭力的薪酬福利和培訓計畫，每年固定根據同仁考核表現進行調薪與升遷，優秀同仁一年內薪資調幅更有機會達15%~25% ，還有月獎金、季獎金等多種績效獎金方案。





瓦城泰統集團董事長 徐承義：「大家一起共同在這一年當中，把所有事情做到這麼好，我在這邊要給大家一個最熱烈的掌聲，謝謝你們，Made with Love, Share with the World，全心全力把事情做到最好」。





瓦城泰統集團 員工：「突破了每一個關卡，也累積了非常非常多的能量，相信只要大家維持共同的信念與目標，就如同今年的口號是The Power of ONE，相信明年一定會屢創佳績」。





瓦城泰統集團 員工：「當我們每一個人都可以把自己的位置守好，整個團隊就會變得很強」。





瓦城泰統集團 員工：「把每一個步驟、每一個細節做到最好，然後跟我的團隊一起力耀全球，衝向30500的目標」。

餐飲集團徵才！ 營收創同期次高、展店快速 邁向國際市場

餐飲集團徵才！ 營收創同期次高、展店快速 邁向國際市場。(圖／民視財經網)

展望2026年，瓦城集團將持續以多品牌策略展店，全年將以雙位數店成長為目標 ，深化布局全台。未來則將以 30500 為目標，要在2030年達到全球30品牌500家店，把來自台灣的美味帶到全世界。





《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

