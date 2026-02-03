餐飲首度開賣福袋！頭獎祭50萬現金 秀甩油照請吃大餐

瓦城打造佳餚盛宴，推出2至8人新春團圓套餐，為顧客帶來豐富團圓選擇。（瓦城泰統集團提供／朱世凱台北傳真）

春節接近，餐飲集團看準闔家歡聚時光，打造豐富優惠活絡年節氛圍，瓦城泰統集團今年首次推驚喜福袋，只要588元就有機會抽50萬元現金；貳樓餐飲集團推出「10K跑者挑戰」，讓民眾甩油之際也有機會免費享用美食。

瓦城泰統集團今年集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN五大人氣品牌，自2月5日起推出多款適合2至8人共享的新春團圓套餐；此外，2月9日至3月1日集團推出線上紅包抽獎活動，凡加入wa10 App會員即可參加，有機會抽中1688元現金優惠券；門市用餐同步贈送刮刮卡，最高可得888元現金優惠券。此外，集團今年首度推出「2026金馬迎春泰運亨通福袋」，2月12日起全品牌門市限量販售，以588元即可獲得價值700元以上的品牌明星招牌餐點兌換券，以及Uber乘車優惠序號及抵用券、KKday旅遊優惠券、電影《功夫》優惠券，還有機會抽中最高50萬元現金。

貳樓推出「10K跑者挑戰」，有機會免費享用美食。（貳樓餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

貳樓餐飲集團為了幫助民眾一同開啟跑步生活、維持運動習慣，推出「10K跑者挑戰」，即日起起至3月底平日期間，至貳樓出示當日10K跑步紀錄，配速低於7分，滿足低消即贈送一份「綠超人藜麥佛陀碗」，2月22日更加碼推出只要出示當日10K跑步紀錄，配速低於7分且路線圖內有包含「2」的圖案，滿足低消即贈送指定早午餐一份。

