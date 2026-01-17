餐飲齊聲喊漲！平價連鎖、飯店Buffet「元月同步漲」

隨著物價上升，吃到飽餐廳罕見同步在1月漲價。（圖／東森新聞）





漲價海嘯真的來了，隨著物價上升，包括平價連鎖餐飲、飯店吃到飽餐廳，罕見同步在1月漲價！除了先前已經宣布要漲的饗賓集團，晶華酒店栢麗廳、君悅酒店旗下的凱菲屋，還有台北美福的自助餐，也加入漲價行列，價格通通都有調整。

生魚片、鮮蝦表面炙燒到微焦，吃到飽霸主饗賓集團開出第一槍，旗下五大吃到飽，包括「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」等，元旦起全面調漲。如今各大飯店BUFFET也陸續喊漲。

晶華酒店栢麗廳，1/1起調整平日餐期價格，午餐、下午茶、晚餐都漲100元，假日與周五晚餐維持不變。君悅酒店旗下的凱菲屋，平日午餐從1680元變1780元，假日餐期也漲。老爺酒店的咖啡廳，平日下午茶維持原價，其他餐期「漲100-200元」。至於台北美福飯店的彩匯自助餐廳，調價幅度也很明顯，除了假日午餐漲，假日晚餐再貴280元。

廣告 廣告

而這波漲勢不只侷限在高端餐飲，平價的我家牛排，部分分店1/1起調整主餐售價，漲10-60元。知名連鎖品牌「鬍鬚張」，日前也宣布調整部分品項價格。無論是平價、連鎖、五星飯店，罕見出現同步漲價潮，成為今年餐飲市場的第一波漲價焦點。

更多東森新聞報導

乾淨又乾得快！餐飲業撇步「熱水拖地」家戶打掃也適用

租屋族手抖了！收公文要求「繳回3年租補」國土署證實追討：可分期

舞小姐的最後一夜！高雄金芭黎舞廳1/16熄燈

