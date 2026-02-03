餐飲、早餐店「限用洗選蛋」震撼蛋價 農業部最新說明
農業部預告洗選蛋新制，消費者憂心「蛋價要漲？」新制自7月1日起上路，規範一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐業者須使用具溯源標示的洗選鮮蛋，約330家公司、逾1萬3000間門市適用。對此，農業部3日做了最新的說明。
農業部強調，本次修正規定，並不包含下游早餐店、烘焙業及餐飲業者，而是須具一定規模的業者，包括：連鎖家數達30家以上之餐飲業、15家以上之烘焙業、50家以上之早餐店，或企業資本額達新臺幣1,000萬元以上之業者，其所使用之洗選鮮蛋，均須落實逐顆噴印標示、生產及流向資訊登錄溯源系統，並備妥相關紀錄供查核。
新制預計自7月1日正式實施，初估約有330家公司、逾13,000間連鎖門市納入管理。
農業部強調，洗選噴印制度並非新創政策，目前洗選蛋與未洗選蛋之價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本可望進一步下降，另於114年7月已與指標性企業進行溝通座談，多數業者均表達支持。
農業部進一步說明，新制上路後，業者如未依規定詳實登錄洗選鮮蛋溯源資訊，或未完成逐顆噴印標示，將依《農產品生產及驗證管理法》第31條規定，處新臺幣6,000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
