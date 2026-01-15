餐餐減廢更環保！臺東環保局輔導49家餐飲業者導入可循環容器

【記者 朱達志／台東 報導】為深化源頭減量行動、落實循環經濟理念，臺東縣環境保護局持續推動「可循環容器盛裝餐點業者輔導計畫」，攜手在地餐飲業者，從日常飲食出發，逐步改變一次性用品的使用習慣。臺東縣轄內目前已有49家餐飲業者完成導入循環容器，店家涵蓋臺東全縣16個鄉鎮市，讓民眾在更多生活場域中，輕鬆實踐減廢消費。相關臺東縣提供可循環容器店家資訊，民眾可至環境部循環署「一次用產品源頭減量宣導網」(https://recycle2.moenv.gov.tw/SingleUse/ReusableFoodware)查詢。

臺東縣政府表示，縣府持續以聯合國永續發展目標作為施政重要方向，以SDG12「負責任的生產消費循環」及SDG11「永續城鄉」為出發點，鼓勵以重複使用取代一次性用品，從政策制度與民眾生活層面同步推動轉型。「可循環容器盛裝餐點業者輔導計畫」即是在循環經濟示範場域的理念下推動，透過導入可重複使用的內用容器，實質降低一次性塑膠餐具對環境造成的負擔，也展現臺東在推動永續飲食上的具體行動。

臺東縣環保局指出，隨著計畫逐年推進，縣內響應循環容器的餐飲業者也持續成長，透過業者端提供循環容器、民眾端自備餐具的雙向配合，已有效減少一次性餐盒與塑膠餐具的使用量，不僅降低垃圾產生，也同步減輕清運與後端處理的環境壓力。對民眾而言，使用可清洗、可重複使用的餐具，有助於培養長期的減廢習慣，讓環保行動自然融入日常生活。環保局也鼓勵縣內有更多餐飲業者加入，若想加入可填寫「有意願以可重複清洗容器盛裝餐點外送之餐飲店家」表單(https://pse.is/4jecrq)申請。

環保局呼籲，透過循環容器的持續推行，讓「一餐減一廢」成為臺東生活的一部分，結合餐飲業者與民眾的共同參與，實踐「用得安心、借得方便、環境更好」的永續飲食態度，穩健邁向低碳、友善的永續城市目標。（照片記者朱達志翻攝）