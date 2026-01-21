餐點內發現一隻蟑螂逼抖內1800萬台幣 知名協會理事長恐嚇飯店大翻車

台灣百合公義協會理事長徐紹展。翻攝自臉書

台灣百合公義協會理事長徐紹展去年8月15日晚間和友人在天成飯店用餐，途中發現餐點裡藏著一隻蟑螂，雙方談協商賠償事宜時，徐男竟出言恐嚇飯店人員，索討60萬美金的抖內費，事後飯店報警，台北地檢署21日依恐嚇取財未遂等罪起訴徐男。

去年8月15日傍晚5點59分，徐紹展與友人在台北天成飯店中餐廳用餐，期間友人在餐盤中發現蟑螂，徐男立刻向飯店人員反應，飯店經理獲報到場，旋即向徐男等人致歉，並免除餐費及贈送小禮物做為補償。

廣告 廣告

但徐男不滿意，和飯店總經理相約於隔天下午繼續協商賠償事宜，到了約定好的時間，徐男依約抵達天成飯店貴賓室包廂，並由飯店總經理與行銷長接待前往飯店貴賓室。

雙方進行協商時，徐男竟獅子大開口，要兩人向集團高層轉達：「萬一國外媒體登出報導，弄不倒你們，讓你們暫時歇業應該沒問題，登出來那你們就慘了」，「抓15大媒體的話，大概抓90萬美金」、「那私人的事我希望貴飯店可以抖內」、「我曾經有過最高紀錄人家拿了3000萬元的封口費」、「以貴集團來講，這錢真的不多，我們現在只差60萬美金，你們贊助越多越好」。

徐男還恫嚇：「好死不死剛好你們來撞槍口，有沒有聽過一句話，有事沒事嗎地站在我的槍口前面，你說不中槍才難」、「如果你們能夠支持這個抖內的話，除了昨天的事情過去...」這些話語讓飯店人員心生畏懼，憤而報警。

北檢偵辦，檢察官認為，徐男在天成飯店用餐過程中，固有遭遇食物衛生條件不佳的狀況，但飯店已向徐男致歉及給予補償，若他認有權益受損，大可依法律途徑尋求救濟，但徐男竟選擇用言論恐嚇，因此依恐嚇取財未遂罪提起公訴。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／夜店大亨夏天倫血濺停車場 27歲犯嫌遭起訴...曝行兇動機

沒給自己留後路！張文墜樓前「1關鍵動作」 北檢認證死因：自殺

聯絡簿風波鬧上法院！國中生遭公審「心靈受創」 恐怖導師判賠3萬9

藍正龍離婚2年變身總舖師？坦言「不小心考到證照」 睽違10年合體隋棠「闖雪梨辦桌」