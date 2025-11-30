餐點灑滿地！國籍航空飛澳洲途中遇亂流 3空服員受傷

國籍航空一架班機於29日從台北飛往澳洲布里斯本，途中遭遇亂流，飛機劇烈搖晃，由於當時正值用餐時間，部分旅客的餐點與刀叉灑滿地面，甚至有乘客目睹餐點整個飛起來，事件造成3名空服員受傷，後續皆安排送醫並休養。有機師指出，該航線飛越低緯度地區，對流雲系旺盛，執行任務時會盡量避開亂流區域，也會提前告知客艙組員，以將風險降到最低。

YTR劉瑆目睹餐點「飛起來」 機長廣播：遇到雨雲

事發當下，機艙內尖叫聲此起彼落，飛機劇烈搖晃，桌上的餐點與刀叉直接掉落在地，乘客也緊急繫上安全帶，飲料杯紛紛摔落。

事發當下桌上的餐點掉落在地。圖／莊小姐提供

YouTuber劉瑆當時也在機上，直言感覺就像在搭雲霄飛車。她表示，飛機上下劇烈搖晃約兩、三次，之後還伴隨左右搖晃，眼前乘客的飲料和餐點整個被震到飛起來。機長廣播說明，班機遭遇雷雲與雲雨區，他嘗試尋找可穿越的空隙，但仍無法從中間安全穿過。

原本在桌上的飲料被震飛。圖／劉瑆提供

提高警覺！ 專家：該航線飛越低緯度地區對流旺盛

這架班機於11月29日從台北飛往布里斯本，航程中遭遇亂流，不僅乘客受到驚嚇，當時執行服務的3名空服員也輕微受傷。航班安全抵達後，傷者皆送醫檢查並安排後續休養。

航程中遭遇亂流，導致3名空服員受傷。圖／台視新聞製圖

現役機師史慶生表示，往南飛經過亞熱帶與赤道區域，一年四季、無論白天或晚上，都可能遇到對流雲系，只能盡量閃避，或提前通知客艙組員做好準備，但還是無法百分之百避免，只能提高警覺應對。

另外，28日還有另一架從米蘭飛回台北的航班，當時機上一名旅客身體不適，急需專業醫療處置，機長因此決定轉降土耳其機場，將旅客送往當地醫院，最後比原定時間晚了5個小時抵達台灣。

