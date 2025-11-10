餓到不要命！彰化超扯移工騎車「盤腿吃泡麵」…路人看傻：腳呢？

記者吳泊萱／彰化報導



隨著電動自行車普及，各種亂象也成為交通隱憂，近日在彰化就有民眾目擊離譜畫面，一名外籍移工沒戴安全帽騎電動車，還盤腿吃泡麵、看手機，誇張行為引發網友熱議。對此，彰化縣警局表示該移工行為屬於危險駕駛，又未依規定配戴安全帽及懸掛車牌，將調閱監視器追查，並依規定舉發。

彰化外籍移工盤腿騎車吃泡麵，全程以雙腿控制龍頭，宛如特技表演。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

透過畫面可以看到，民眾開車行經150縣道彰化路段，前方一名穿黑衣的外籍移工以盤腿姿勢騎乘電動車，仔細看他的右手還拿著一雙筷子，詭異畫面引起民眾注意，加速上前查看，這才發現這名移工竟邊騎車邊吃泡麵，還低頭看手機，全程僅以雙腿控制龍頭，誇張舉動堪比特技表演。

離譜影片曝光在網路上引發熱議，彰化縣警局檢視影片後，初步認定該移工騎乘騎乘微型電動自行車未依規定懸掛號牌，將依《道路交通管理處罰條例》第71之1條，處1200元至3600元罰鍰。另外，該駕駛行為屬於在道路上以危險方式駕駛，處300元至1200元罰鍰；駕駛人未依規定配戴安全帽，處300元罰鍰。後續調閱監視器追查，依規定予以舉發。

不良行為，請勿模仿！

