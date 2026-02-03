餓到凍未條？貪吃小貓對餵食器「發動攻擊」讓主人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪的有趣反應引起網上熱議，這隻剛撿回來的的小貓，因為第一次學會使用自動餵食器的方法，卻又無法「隨叫隨到」獲得貓糧，竟對著機器展開一連串「武力交涉」，一副死不罷休的模樣，讓網友們看完紛紛笑翻。

據了解，這隻原本流浪在外的小貓被收養後，首次接觸到自動餵食器，對這個會定時「吐出食物」的神祕裝置充滿敬畏與好奇，隨著小貓幾次在餵食器中吃到飼料後，牠迅速建立起因果關係，認定只要對著這個怪東西「行動」，就能獲得飯飯。

小貓第一次使用自動餵食器，對這個會定時「吐出食物」的神祕裝置充滿敬畏與好奇

(示意圖/Unsplash)

然而，當某次貓咪想提前加餐，餵食器卻沒有任何反應時，小貓顯然無法理解「定時定量」的設定，於是便開始對機器展開行動，牠先是低頭啃咬餵食器下方，發現沒有效果後，又改從上方下口，不斷反覆嘗試，彷彿堅信只要足夠努力，機器就會屈服，把貓糧交出來。

小貓對機器「展開攻勢」的整個過程充滿怒氣與困惑，像是在質問餵食器為何不肯配合，故事曝光後也迅速引來網友討論，不少人留言笑稱「快把食物交出來」、「小貓都快氣瘋了」、「很有原則的機器」，也有人表示自家貓咪曾拍打、推撞甚至瞪視餵食器，場面簡直如出一轍。