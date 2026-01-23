餓到睡不著體重卻不降？研究：身體啟動「飢荒保護機制」

許多民眾為減重斤斤計較卡路里，卻發現體重始終降不下來。營養功能醫學專家劉博仁指出，身體不是計算機，同樣熱量的食物給細胞的訊息完全不同，長期挨餓反而讓身體啟動保護機制，關閉燃脂開關。

劉博仁分享，一位患者為了減重餐餐計算卡路里，餓到半夜睡不著，體重卻只掉不到一公斤，一喝水數字又回升。他表示，傳統熱量赤字觀念把身體當成加減法，但從功能醫學角度來看，身體其實是座化學工廠，重點不在於吃了多少數字，而在於給了細胞什麼訊息。

劉博仁說明，同樣是一百大卡的糖果和一百大卡的青花菜，進入身體後的待遇完全不同。糖果會讓胰島素飆升，下令身體把脂肪鎖起來，而青花菜則帶著豐富的纖維與植化素，告訴細胞要放心地代謝。如果長期處於挨餓狀態，身體會因為害怕飢荒而自動調低功率，反而更容易累積脂肪。

劉博仁引述《Nature Communications》期刊於2025年3月發表的研究指出，南丹麥大學研究團隊發現，當刻意減少熱量時，肝臟內名為Plvap的基因會發生變化。這個基因控制著肝臟血管的通透性，當身體感應到能量短缺時，會主動改變肝臟的代謝路徑，也就是當吃得太少，身體會以為遇到危機，於是主動關掉燃燒脂肪的開關。

劉博仁建議，想要重新啟動代謝，應修復荷爾蒙信號，與其計較熱量，不如先戒掉加工糖與精緻澱粉，增加優質蛋白質與健康油脂，當胰島素水平穩定，身體才會放心地開啟燃脂模式。

劉博仁也提醒，腸道不健康或壓力過大會讓身體處於發炎狀態，干擾代謝開關，多吃原型食物就是給細胞最好的修復工具，焦慮是代謝最大的敵人，充足的睡眠能讓壓力荷爾蒙平穩，代謝才會真正靈活起來。

