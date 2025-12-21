餘悸猶存！北市隨機砍人釀4死11傷 設「這些機制」內容全曝光

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

震驚全台的北車、捷運中山站週邊隨機砍人事件，包含墜樓輕生的27歲凶嫌張文等4人身亡、11位民眾受傷；為了平撫受驚嚇的民眾，台北市社會局於中山站R7出入口設置「安心關懷小站」提供免費心理諮談，並提供受害者「一案一社工」與「一案一律師」的服務。對此，台北市社會局長姚淑文今（21）日下午受訪時也向詳細對外說明了！

姚淑文今日下午受訪表示，目前安心小站設置地點在捷運中山站R7出入口，最主要是希望當市民在該事件中感到恐慌，如果民眾走過路過覺得希望聊一聊的時候，可以透過由諮商心理師跟臨床心理師組成的專業團隊，在此提供市民服務。

另姚淑文透露，同時也在安心小站旁邊設置祈福的耶誕樹，也希望大家可以寫下祈福卡，讓擔憂化成正向力量，希望社會能更溫馨。

針對提供受害者「一案一社工」與「一案一律師」的服務，姚淑文說，目前總共派駐12位社工，這幾位社工都與12位的死亡家屬或正住院的傷者做聯繫，另外有3位是短暫住院後即離開的病人也在追蹤，希望透過社工與律師的協助，不論讓每個傷者或亡者家屬都能獲得支持與幫助。

她期盼，預計安心小站能到今年年底結束，目前也希望教會來中山站唱聖歌，並希望透過聖歌的力量來幫忙，也很感謝各方的支持者，不論透過什麼樣的方式可以和社會局聯繫，「只要能夠幫助這些家庭和被害人，我們都願意整合資源，提供更好的協助」。

