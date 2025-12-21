餘悸猶存... 酒醉男走來走去還大吼 民眾嚇到急按對講機

〔記者董冠怡／台北報導〕捷運台北車站及中山站19日隨機砍人釀4死11傷，人心惶惶，昨天晚間有民眾在社群平台發文指出，搭乘的列車突然暫停在捷運古亭站，而且看見數名員警進站手持盾牌，令人憂心忡忡。對此，北捷回應，經查是有酒醉乘客因講話大聲被同行者協助勸阻；所幸虛驚一場。

北捷表示，昨天晚間8點26分古亭往迴龍方向，接獲乘客按壓對講機，反映車廂內有兩名男子來回走動，行控中心立刻報警，由站長、保全和駐站捷警上車將人帶下車，確認是酒醉旅客因講話大聲被同行者協助勸阻，其後續搭乘列車離站，未影響營運。

捷警說明，該名旅客弟弟表示兄長疑因不勝酒力，大聲吼叫，車廂旅客按壓對講機通報，立即趕赴現場處理，勸導該男冷靜後，站長評估能夠繼續載送，兩人自行乘車至捷運大橋頭站出站，提醒如發現可疑人、事、物，立即通知捷運站務人員或保全，或是撥打110。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

