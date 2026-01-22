餘生反擊！不想以「他妻子」身分死去 日本爆發熟年離婚潮

國際中心／程正邦報導

日本爆發熟年離婚潮，由妻子主動提出的離婚聲請是丈夫的兩倍。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本春季 3 月不僅是櫻花盛開的季節，也是年度交替、人際關係重整的高峰期。然而，近年來日本社會出現一個令外界側目的現象：結婚超過 20 年的「熟年離婚」比例正以前所未有的速度攀升。根據厚生勞動省與最新司法統計，儘管日本整體離婚件數正在減少，但「銀髮分飛」的佔比卻逆勢衝破 21.5%。許多主婦不再選擇「忍到對方過世」，而是抱持著「不想以他妻子身分死去」的覺悟，主動為下半生尋求自由。

廣告 廣告

日本女性婚後當全職主婦，離婚初期的經濟封鎖仍是她們面臨的最大困境。（示意圖／pexels）

數據背後的真相：妻子主動權高出丈夫 2 倍

《每日新聞》報導，根據 2024 年司法統計年報，日本家庭法院受理的婚姻案件中，由妻子單方面提出離婚聲請的件數高達 2 萬 3,386 件，幾乎是丈夫提出的兩倍之多。這項數據徹底翻轉了過往「主婦依賴丈夫生存」的刻板印象。

更驚人的落差出現在「婚姻費用」（分居期間的生活費）爭取上。女性提出聲請的數量竟是男性的近 10 倍。律師指出，這顯示即便女性自主意識抬頭，在長期擔任全職主婦的背景下，離婚初期的經濟封鎖仍是她們面臨的最大困境。

為什麼不忍了？從「精神虐待」到「經濟封鎖」

探究熟年夫妻決意分道揚鑣的導火線，雖然男女雙方首位理由皆為「個性不合」，但細分其後的具體動機卻大相徑庭：

* 女性的痛點：除了個性衝突，「不給生活費」與「精神虐待」是迫使主婦離家的關鍵。長期遭受心理折磨與經濟控制，讓她們意識到這段婚姻已形同牢籠。

* 男性的觀點：丈夫提出離婚的原因，除了精神虐待外，排名第三的竟然是「異性關係」，顯見男性在熟年階段對情感外求的比例亦不容忽視。

男生提出離婚聲請理由，婚外情高居第三位。（示意圖／Pexels）

律師觀察：資訊對等帶來的「集體覺醒」

長期處理離婚案件的律師林奈緒子指出，這股潮流背後與數位工具的普及密切相關。過去，主婦們往往認為「受人扶養就得忍氣吞聲」，但在智慧型手機普及後，她們能輕易透過社群媒體與網路論壇，將自己的生活與外界對比，進而發現「原來我不必活得這麼痛苦」。

律師分享，許多諮詢者的心聲冷酷而真實：「我等不到他老死的那一天了」、「一想到死後墓碑上要刻著某某人之妻，我就感到窒息」。這種對自我主體性的追求，讓她們拒絕再當婚姻中的弱勢角色。

日本熟年離婚潮的興起，標誌著東亞傳統家庭結構的質變。當「家庭主婦」不再視忍耐為美德，法律對產權與生活費的保障便成了她們最強的後盾。

更多三立新聞網報導

《經濟學人》封面諷川普「裸身騎北極熊」 揭格陵蘭撤軍的深層恐懼

基隆勇消詹能傑殉職！不肖人士冒名詹母發文 家屬悲慟發聲：別再轉發

消失42秒！黃國昌夾帶機密文件手法曝 王義川場勘揭真相「拍完絕對夠」

台美談判幕後！楊珍妮以政院為家靠福利社補給 守夜應援豆漿喝完被放鳥

