餘生漫漫，陽光相伴～28 坪無礙退休宅，找回生活的自由半徑
編輯 Yoli Wong｜圖片提供 城藝空間設計
當人生步入下半場，理想的家是能承載歲月、又能輕擁日常的地方。這間位於高雄核心地帶的老屋，儘管坐擁便利的地理優勢，卻曾因採光與空間侷限而顯得沉悶。城藝空間設計黃淑菁總監選擇放下制式的框架，用「心」觀察居住者的每一個轉身。不只是修繕，更是重塑，將封閉的隔間化為開闊的流動，讓陽光重新住進家裡。在這裡，無障礙不再是冰冷的設計規格，而是一種對未來的深情守護，讓美感與實用交織成最舒心的退休生活。成立近 20 年的城藝空間設計，堅持「0 糾紛」原則，從工程品質到溝通細節皆層層把關，用心傾聽每一位屋主的期待，並重視長期維護與使用體驗，專業實力與高度責任感，贏得眾多客戶回訪與推薦，現在就跟著我們一起細賞這間退休美宅設計的精采之處吧！
設計亮點01：老屋重整，重新梳理空間關係，引入陽光與餘裕，公領域超開闊
為了讓光能住進家裡，重新梳理了空間的呼吸。格局原為3房2廳2衛轉化為2房2廳1衛，原本封閉的格局在結構技師的評估下，褪去了遮擋光線的牆面，讓陽光能從窗邊的多功能房出發，一路輕盈地穿過客廳，抵達家人的餐桌。從 3 房改為更寬適的 2 房，不只是空間的減法，更是心境的加法。總監分享：「我們希望創造出比實際更寬廣的空間感，讓居住者生活其中，每一天都能擁有舒暢開朗的好心情。」
原始平面圖提供_城藝空間設計
歲月在 30 年的老屋牆上留下了痕跡，揭開舊壁紙，面對的是壁癌與地坪不平的考驗，逐一妥善處理，為家找回健康的根基。為了讓退休後的沐浴時光更為從容，也投入了許多心力與管委會悉心溝通，終於將2間侷促的小廁所，蛻變為一間寬敞通透的療癒浴室，告別了過去的壓迫，從此以後，在家的每個移動都變得流暢而優雅，不再有壓迫感，只有滿滿的舒適與安心。
平面圖提供_城藝空間設計
在客廳的一角，保留了一處能與陽光對話的地方。架高的多功能空間，坐擁大面採光，最適合在午後靜靜地曬著太陽、品一盞清茶，或是在書香中度過悠閒時光。這裡也是親友相聚時的暖心客房。溫潤的木質天花與拉門，輕柔地勾勒出空間的邊界，卻依然保有視野的通透，讓家顯得既豐富又寬心。
設計亮點02：以人為本，細膩入微的無障礙設計，安全迴轉空間、水槽下方淨空、安全控電系統一次到位
真正的自由，是生活在其中卻不覺限制，考量到未來的日常需求，將空間的寬度還給居住者，確保全室通道都擁有 90 公分以上的寬裕與流暢，客廳的核心地帶，更細膩地勾勒出直徑 150 公分的迴轉半徑，讓陽光與行動都能無礙通行。沒有起伏的門檻設計，消弭了絆腳的隱憂，28 坪的退休宅讓人在安全無虞的環境中，體會生活的小確幸。
設計師也在水槽下方、中島餐桌下留了一片貼心的空白，少了櫃體的阻隔，輪椅能溫柔地靠近洗手台與桌面，讓屋主能依照自己的節奏自在操作，保有生活最珍貴的獨立與從容。考慮長輩操作電器的安全性，特別規劃的單切電源系統，讓長輩不再需要辛苦地彎腰拔插頭，不必反覆拔插、不必費力拉扯，只需輕輕一按，便能簡單切換，掌握四組電器的電源，化繁為簡的設計，讓餐廚區成了全家最安心的角落。
退休後的洗浴時光，應該是優雅且安全的，打破原有的狹小限制，創造出一處兼具美感與無障礙設計的大尺度浴室。空間的淨空與 150 公分的迴轉半徑，賦予了使用者最大的行動自由，而不鏽鋼安全扶手的配置，則是在細節處默默守護，灰色特殊漆營造靜謐的質感，讓這處衛浴空間不僅實用，更透著一份高級的恬靜。
設計亮點03：異材質揉合，現代感中的奢華底蘊，精選材質，回歸好整理與耐用
屋主對退休生活的憧憬，是一處既能放鬆心情，又帶著點奢華氣息的優雅居所。設計師巧妙運用黑白大理石的層次與金屬材質，層層堆疊細膩質感，在客廳牆面譜寫出一首優雅的詩。全室鋪上觸感溫潤的木地板，每一步都踏得安穩，也讓掃地機器人能輕鬆代勞。從大理石、細膩木作、到美耐板與系統櫃規劃，每一份異材質的拼接，都是為了平衡機能與美感。
在餐廚空間的交界，巧用輕盈的造型玻璃磚取代原本厚實的RC承重牆，這道晶瑩的屏障，在結構技師的專業守護下，完美承載了家的重量，更邀約了光線在空間裡自由穿梭。玻璃磚特有的透光感，讓下廚與用餐的心情都亮了起來。
設計亮點04：私領域的溫柔守護，為久住而設計的專屬空間，更衣室仿若高級飯店的既視感
主臥室延續公領域的簡潔與細膩氛圍，床頭上方的窗戶，以活動門片取代了傳統窗簾，與牆面融為一體的活動門片，維持了空間視覺的流暢美感。白天，推開門扉，擁抱採光，夜晚，輕輕闔上，將喧囂留在窗外，許自己一個寧靜的夢。
主臥衣櫃、床頭櫃與一日衣櫃巧妙結合，透過職人純手工訂製的質感，讓化妝台與櫃體散發出獨一無二的手作溫度。更衣室也實現屋主心中的飯店夢想，清爽俐落的櫃體設計，衣物配件一目瞭然，充足的收納量藏起生活的瑣碎，讓人感受到退休後居家生活的自在與從容。
城藝空間設計／王千維、黃淑菁
地址：高雄市鼓山區迪化街50號
電話：07-5615880
Email：city5615880@gmail.com
網站：http://www.city-design.com.tw/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 65則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 33則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 36則留言
哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子
根據《啄木鳥財經》和《新快報新聞》等陸媒報導，王女士自行秤重後估算，杯身純銀部分約重70至80公克，在2026年1月23日足銀每公克回收價達22.5元人民幣（約新台幣99元）的行情下，該杯的回收價值已接近1,575至1,800元人民幣（約新台幣7,000至8,000元），不僅超過鑽戒現值，更...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 490則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
在大賣場買門票？美式量販店驚見大量拋售「國王主場套票」網毒：爛到有剩
體育中心／黃崇超報導NBA國王隊最近遭遇5連敗低潮，今年球季至今打出12勝35敗，在西區倒數第二和爐主鵜鶘只有半場勝差、甚至在全聯盟倒數第四名，球隊狀況有多爛可能看票房就會知道，日前（24日）美國一名在電商平台工作的網友貼出一張驚人照片，竟是在美式量販店COSTCO裡面現正大量拋售國王主場雙人套票，在大賣場就能買NBA門票，讓球迷們感嘆：「看看球隊本季有多糟糕！」FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 2則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 113則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 48則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 163則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 116則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言