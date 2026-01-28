餘生漫漫，陽光相伴～28 坪無礙退休宅，找回生活的自由半徑

編輯 Yoli Wong｜圖片提供 城藝空間設計

當人生步入下半場，理想的家是能承載歲月、又能輕擁日常的地方。這間位於高雄核心地帶的老屋，儘管坐擁便利的地理優勢，卻曾因採光與空間侷限而顯得沉悶。城藝空間設計黃淑菁總監選擇放下制式的框架，用「心」觀察居住者的每一個轉身。不只是修繕，更是重塑，將封閉的隔間化為開闊的流動，讓陽光重新住進家裡。在這裡，無障礙不再是冰冷的設計規格，而是一種對未來的深情守護，讓美感與實用交織成最舒心的退休生活。成立近 20 年的城藝空間設計，堅持「0 糾紛」原則，從工程品質到溝通細節皆層層把關，用心傾聽每一位屋主的期待，並重視長期維護與使用體驗，專業實力與高度責任感，贏得眾多客戶回訪與推薦，現在就跟著我們一起細賞這間退休美宅設計的精采之處吧！

設計亮點01：老屋重整，重新梳理空間關係，引入陽光與餘裕，公領域超開闊

為了讓光能住進家裡，重新梳理了空間的呼吸。格局原為3房2廳2衛轉化為2房2廳1衛，原本封閉的格局在結構技師的評估下，褪去了遮擋光線的牆面，讓陽光能從窗邊的多功能房出發，一路輕盈地穿過客廳，抵達家人的餐桌。從 3 房改為更寬適的 2 房，不只是空間的減法，更是心境的加法。總監分享：「我們希望創造出比實際更寬廣的空間感，讓居住者生活其中，每一天都能擁有舒暢開朗的好心情。」

原始平面圖提供_城藝空間設計

歲月在 30 年的老屋牆上留下了痕跡，揭開舊壁紙，面對的是壁癌與地坪不平的考驗，逐一妥善處理，為家找回健康的根基。為了讓退休後的沐浴時光更為從容，也投入了許多心力與管委會悉心溝通，終於將2間侷促的小廁所，蛻變為一間寬敞通透的療癒浴室，告別了過去的壓迫，從此以後，在家的每個移動都變得流暢而優雅，不再有壓迫感，只有滿滿的舒適與安心。

平面圖提供_城藝空間設計

在客廳的一角，保留了一處能與陽光對話的地方。架高的多功能空間，坐擁大面採光，最適合在午後靜靜地曬著太陽、品一盞清茶，或是在書香中度過悠閒時光。這裡也是親友相聚時的暖心客房。溫潤的木質天花與拉門，輕柔地勾勒出空間的邊界，卻依然保有視野的通透，讓家顯得既豐富又寬心。

設計亮點02：以人為本，細膩入微的無障礙設計，安全迴轉空間、水槽下方淨空、安全控電系統一次到位

真正的自由，是生活在其中卻不覺限制，考量到未來的日常需求，將空間的寬度還給居住者，確保全室通道都擁有 90 公分以上的寬裕與流暢，客廳的核心地帶，更細膩地勾勒出直徑 150 公分的迴轉半徑，讓陽光與行動都能無礙通行。沒有起伏的門檻設計，消弭了絆腳的隱憂，28 坪的退休宅讓人在安全無虞的環境中，體會生活的小確幸。



設計師也在水槽下方、中島餐桌下留了一片貼心的空白，少了櫃體的阻隔，輪椅能溫柔地靠近洗手台與桌面，讓屋主能依照自己的節奏自在操作，保有生活最珍貴的獨立與從容。考慮長輩操作電器的安全性，特別規劃的單切電源系統，讓長輩不再需要辛苦地彎腰拔插頭，不必反覆拔插、不必費力拉扯，只需輕輕一按，便能簡單切換，掌握四組電器的電源，化繁為簡的設計，讓餐廚區成了全家最安心的角落。

退休後的洗浴時光，應該是優雅且安全的，打破原有的狹小限制，創造出一處兼具美感與無障礙設計的大尺度浴室。空間的淨空與 150 公分的迴轉半徑，賦予了使用者最大的行動自由，而不鏽鋼安全扶手的配置，則是在細節處默默守護，灰色特殊漆營造靜謐的質感，讓這處衛浴空間不僅實用，更透著一份高級的恬靜。

設計亮點03：異材質揉合，現代感中的奢華底蘊，精選材質，回歸好整理與耐用

屋主對退休生活的憧憬，是一處既能放鬆心情，又帶著點奢華氣息的優雅居所。設計師巧妙運用黑白大理石的層次與金屬材質，層層堆疊細膩質感，在客廳牆面譜寫出一首優雅的詩。全室鋪上觸感溫潤的木地板，每一步都踏得安穩，也讓掃地機器人能輕鬆代勞。從大理石、細膩木作、到美耐板與系統櫃規劃，每一份異材質的拼接，都是為了平衡機能與美感。



在餐廚空間的交界，巧用輕盈的造型玻璃磚取代原本厚實的RC承重牆，這道晶瑩的屏障，在結構技師的專業守護下，完美承載了家的重量，更邀約了光線在空間裡自由穿梭。玻璃磚特有的透光感，讓下廚與用餐的心情都亮了起來。

設計亮點04：私領域的溫柔守護，為久住而設計的專屬空間，更衣室仿若高級飯店的既視感

主臥室延續公領域的簡潔與細膩氛圍，床頭上方的窗戶，以活動門片取代了傳統窗簾，與牆面融為一體的活動門片，維持了空間視覺的流暢美感。白天，推開門扉，擁抱採光，夜晚，輕輕闔上，將喧囂留在窗外，許自己一個寧靜的夢。

主臥衣櫃、床頭櫃與一日衣櫃巧妙結合，透過職人純手工訂製的質感，讓化妝台與櫃體散發出獨一無二的手作溫度。更衣室也實現屋主心中的飯店夢想，清爽俐落的櫃體設計，衣物配件一目瞭然，充足的收納量藏起生活的瑣碎，讓人感受到退休後居家生活的自在與從容。

