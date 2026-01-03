餘生獻給高雄！承諾對市民「惜命命」 邱議瑩：為了民主該兇就兇

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

民進黨高雄市長初選進入最終決戰時刻，提名政見會今（3）日登場，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑正面交鋒，闡述個人願景。邱議瑩表示，很多市民朋友在電視上看到她，認為這個人真兇，親身接觸之後才發現她很溫柔；她也強調，自己願意將餘生奉獻給高雄，自己是接棒現任市長陳其邁的最佳人選。

提到高雄轉型之路，邱議瑩表示，從醫師曾貴海等前輩凝聚公民力量、推動衛武營公園運動，到前市長謝長廷揭開海洋首都的願景；從代理市長陳其邁拆除港區圍牆、開啟港市合一，到前市長陳菊成功舉辦世運會，讓世界看見高雄。正如陳其邁所說，「高雄轉型是一場沒有退路的競爭，是用生命在拚輸贏」。

還記得陳其邁爭取台積電的時候，有多少人嘲笑看衰？邱議瑩表示，但是他扛住了壓力，用最快速的效率，解決了水、電、土地等各項需求，如今當大家搭著捷運往楠梓方向的時候，台積電廠房不但已經完工，全世界最先進的二奈米製程也投入了量產。

邱議瑩進一步提出願景，未來高雄將成為以AI科技帶領台灣前進的國際城市，要達到這樣的目標，各種各樣的挑戰絕對不會少，因此，高雄更需要一位經得起考驗、能迎風向前的領航者，才能帶領城市穩健前進，「我相信我就是最好的人選」。

回顧從政30年，邱議瑩擔任過國大代表、行政院客委會副主委與6屆立委，資歷完整；面對重大災變，都在第一時間抵達現場，與民眾站在一起，並且爭取後續的災後復原經費；也在國會為高雄爭取許多重大建設，例如國道10號延伸到六龜新威大橋，即使曾經遭遇到馬政府一度擱置，但是自己也堅持10年，最終在前行政院長蘇貞昌任內核定這個計劃。

面對推動再生醫療、支持同婚法案，亦或是在重大公共議題上，邱議瑩說，她都曾遭受誤解與攻擊，但無論順境或逆境，始終站在民主、人權與高雄這一邊，該挺身而出的時候不退縮；該承擔責任的時候不閃躲，「該守護這座城市的時候，我比誰都堅定，也比任何人都溫柔」。

民進黨高雄市長擬參選人邱議瑩。（圖／民視新聞）

陳其邁曾說，高雄是他一生懸命、永遠心愛的故鄉，邱議瑩表示，曾在鬼門關走過、與病魔交鋒的她，也同樣願意把生命的餘生、分分秒秒都奉獻給高雄。泌尿科權威江博暉醫師提及，他看過無數的癌症病人；而他眼中的邱議瑩，是選擇把生命活得更有意義的人，她強調「能否戰勝癌症是命運的偶然，但當命運給了我新的人生，全部奉獻給高雄，那就是邱議瑩的必然」。

投入初選以來，邱議瑩已經辦超過200場座談會、客廳會，與市民朋友面對面，鄉親朋友一直在說，電視上看她感覺真兇，不過親身接觸了後，才發現她真溫柔，「我是一個溫柔的人，為了民主正義，我該恰就恰；為著高雄、市民，我會把大家惜命命」。

邱議瑩提到，民進黨的初選是為了選出最有戰力、最能夠在大選中守住高雄的人，我們面對的對手，是傷害高雄、唱衰高雄、阻擋城市進步、並且與中國唱和的國民黨。2018年的市長選舉，面對韓流，她承受了超過132萬則網路留言的霸凌，直到今天，各種抹黑造謠從未停歇。

「我可以忍受個人受傷，但是我絕不容許任何人欺負高雄；我不怕自己遍體鱗傷，也要為高雄挺身而戰」，邱議瑩重申，這份勇敢無懼、堅韌不拔的戰力，這份正直與率真，就是這座城市最堅實的屏障，也能夠為高雄擋下風雨。

本週跨年與元旦升旗典禮，陳其邁任內最後1次主持，邱議瑩感性地說，很多市民和她一樣不捨，因為都知道高雄這些年的蛻變得來不易，我們都參與在其中，也見證跟共享這一份榮耀。她最後再次喊話，陳其邁期許下任市長，能持續帶領高雄發光發亮，而她已經準備好，也是最有能力、最能接棒陳其邁，開創新未來的人。





