餘震不斷！台東卑南深夜連2震「最大規模4.6」 後續仍須多加防範

台東卑南昨（24）日傍晚5時47分發生芮氏規模6.1地震，全台有感，氣象署地震測報中心主任吳建富也表示，未來3到7天，仍須防範規模5.5至6.0的餘震。今（25）日凌晨3時41分及4時40分，在台東延平及卑南分別發生兩起規模4以上地震，自昨日傍晚主震發生後至現在，總計已發生5起餘震。

中央氣象署指出，今日凌晨3時41分在台東延平發生芮氏規模4.6有感地震，震央位於台東縣政府北北西方17.4公里處；地震深度8.1公里，屬極淺層地震。最大震度台東卑南4級。

在接近1小時後，台東卑南於凌晨4時40分也發生規模4.2有感地震，震央位於台東縣政府北北西方15.8公里處；地震深度8.4公里，同樣屬極淺層地震。最大震度台東鹿野4級。

台東卑南於凌晨4時40分也發生規模4.2有感地震。（圖／氣象署提供）







