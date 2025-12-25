餘震不斷！台東卑南深夜連2震「最大規模4.6」

貨架上所有商品都散落一地，玻璃瓶、調味料全掉在走道上，整間店一片狼藉。（圖／東森新聞）





除了注意保暖，氣象專家提醒，這幾天不排除還會有較大餘震發生，不過昨天平安夜，被台東6.1強震嚇到，注意餘震，截至11點前，持續發生至少8起地震。有燒肉店廚具不敵強震掉滿地，超市貨架上調味料、玻璃瓶散落一地，顧客和店員結帳到一半，趕緊往外逃命，氣象專家提醒，這幾天不排除，還會有較大餘震發生。

台東一間超市內，店員幫顧客結帳到一半，一瞬間天搖地動，大家嚇壞趕緊往外逃命，貨架上所有商品都散落一地，玻璃瓶、調味料全掉在走道上，整間店一片狼藉。

回想當時地震情形，員工心有餘悸。另一邊燒肉店裡頭，櫃子內的餐盤、杯子、廚具瞬間掉滿地當場破裂，走道上全是醬汁。燒肉店員工：「兄弟們借個過。」

廚房內員工嚇出一身冷汗，外頭用餐區，顧客也心驚驚，因為上方燈具裝飾物，同樣晃不停，顧客通通躲到桌子底下，還有台東市區，一處住宅區活動中心旁，長約50公尺的圍牆，也不敵強震晃了幾下之後，傾倒在後方農地裡。

而飲料店內則是有好幾桶紅茶、綠茶直接墜落地面，飲料全都傾倒出來，員工急忙開門逃命。飲料店員工：「直接打烊了耶，嚇都嚇死了。」

台東縣卑南鄉，24號下午5點47分發生芮氏規模6.1地震，最大震度達到5弱，但平安夜不平靜，地震後餘震不斷，晚上6點39分，同樣是台東卑南發生規模3.7餘震、6點48分7點07分，甚至耶誕節25日凌晨3點41分、4點40分一直到早上9點21分都還持續發生規模3.7以上地震，截至上午11點已經累積至少8次地震。

地震專家郭鎧紋：「主震規模是6.1，出現規模5的餘震，都算是很正常，未來一個禮拜，我們還是要注意餘震的發生。」

專家提醒，東部地區為規模6以上地震的好發區，特別要留意這幾天，不排除會再發生規模5以上餘震，地牛頻翻身，也打亂原本寧靜的平安夜。

