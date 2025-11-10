餘震近20次！ 日本東北外海M6.7震 岩手大船渡觀測20cm海嘯
日本東北外海，在週日傍晚發生規模6.7的地震，日本氣象廳還發出「海嘯注意報」，並且在岩手縣沿海港口，觀測10到20公分不等的海嘯。氣象廳表示，這起地震已經誘發將近20次餘震，而且因為地震型態和東日本大地震不同，研判是新的地質活動造成地震。
日本東北外海於週日傍晚發生規模6.7地震，震源深度僅10公里，屬極淺層地震，岩手縣和宮城縣震度達4級。此次地震引發海嘯，日本氣象廳發布海嘯注意報，岩手縣沿海港口觀測到10至20公分不等的海嘯，導致超過6000人緊急撤離。專家表示，此次地震與東日本大地震類型不同，可能是新的地殼活動所致，且已誘發近20次餘震，未來一週東北地區仍需警戒強震。
日本東北外海的強震使當地居民驚慌不已。岩手縣盛岡市的街頭監視器劇烈搖晃，鄰近的秋田縣也能清楚感受到震感，家中電燈左搖右擺。由於震源深度極淺，地震影響範圍廣泛，東北新幹線一度因停電而停駛。地震後，日本氣象廳迅速發出海嘯注意報。岩手縣的久慈和大船渡觀測到20公分的海嘯，釜石港及宮古港也有10公分海嘯。面對突如其來的災情，超過6000人緊急撤離。一位尚未用餐就被迫撤離的居民向媒體表示感到恐懼。
日本政府應對迅速，首相官邸立即成立危機管理中心。氣象廳地震海嘯對策企劃官清本真司表示，這個區域過去也曾出現過接連發生的地震案例，未來可能會出現比這次震感更強烈的地震，務必保持警戒。截至10日早上6點為止，已記錄到14次震度1以上的餘震。
專家分析認為，此次地震與2011年的東日本大地震有所不同。東北大學災害大學國際研究所教授今村文彥指出，如果是群發地震現象，可能會持續更長一段時間。專家提醒東北地區居民，未來幾天不排除會像今年6至7月吐噶喇列島近海一樣地震頻繁，民眾應做好防震準備，隨時留意最新消息。
