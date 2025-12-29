餛飩麵店爭搶座位 新北男氣炸「30公分斧頭」傷人送辦

54歲薛男(左)持斧頭攻擊38歲陳男。讀者提供



就是中午吃個飯，怎麼會演變成斧頭傷人案？發生在新北市中和區一家餛飩麵店，竟在今天（12／29）中午用餐時間發生搶位糾紛。疑似兩名男顧客，因為搶店內同一個位置，各不相讓，進而發生口角，其中一名男子竟回機車上拿出斧頭朝對方揮打，所幸只造成皮肉傷、無生命危險，動手嫌犯也依現行犯由警方帶回偵辦。

據了解，54歲薛嫌為影印機維修人員，38歲陳男則是某醫學大學臨床研究專案經理；警方調查後發現，薛男疑似先抵達麵店，但他在餛飩麵店外畫單點餐，進入後發現陳男先一步坐在他原本要坐的位置上，雙方誰也不讓誰，因此引發口角。

薛嫌氣炸，因此走出店外至機車處，拿出未開鋒的小斧頭返回店內，並朝陳男攻擊，造成陳男肩膀、手臂、手指瘀傷及擦傷，店員見狀連忙報案，陳男由救護車送往衛福部立雙和醫院治療，所幸沒有生命危險。

警方表示，兩人因用餐劃位重複問題引口角，薛男遂持未開鋒的斧頭傷人，員警當場依現行犯將他逮捕，並查扣斧頭1把。薛男自稱因住家附近野狗多，才隨身攜帶斧頭防身，全案將依傷害罪嫌移送地檢署偵辦。

