餞別離職女員工…牙醫診所院長把她擁入懷中！摘罩強吻噁喊：再放肆點

記者陳弘逸／台南報導

某牙醫診所院長送別離職女員工，竟趁機強吻，事後賠償15萬元達成和解，獲判緩刑2年。（示意圖／PIXABAY）

台南某蔡姓牙醫診所院長去年送別離職女員工小花（化名）時，以感謝及餞別為由，張開雙臂擁抱，竟趁機強吻，甚至不顧女方反抗，脫口說「可以再放肆一點嗎？」事後小花報警提告，蔡男認罪，賠償15萬元達成和解，也獲得女方原諒，法院依法判他緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

判決指出，台南某蔡姓牙醫院長2025年5月1日晚上，為送別離職女員工小花（化名）以感謝及餞別為由，送她一個裝有2000元紅包，還張開雙臂擁抱，不顧女方閃躲、反抗，隨後摘下口罩強吻，甚至脫口說「可以再放肆一點嗎？」。

此舉，令小花難以忍受，離職後報警提告；偵審期間，蔡男都坦承犯行，並以15萬元達成和解並賠償，也獲得女方原諒。

法官認為，蔡男從事醫療業務，不思尊重他人身體自主權，犯強制猥褻，實屬可議；考量無前科，認罪達成和解，且小花同意給予緩刑機會，審理後，將他依強制猥褻罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

