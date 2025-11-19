館嫂被嫌很醜！館長霸氣反擊「漂亮能當飯吃嗎」：心靈契合的伴只有一個
娛樂中心／綜合報導
網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小瑋毀滅式爆料。如今網路上流出3人對話的錄音檔，館長認了與老婆沒有性生活，但強調絕無逼迫「小瑋X館嫂」。有網友曾在PTT上批評館長老婆很醜，對此，館長後來開直播霸氣護妻「漂亮可以當飯吃嗎？」認為心靈契合的伴侶只能有一個。
館長曾在臉書貼出老婆穿著「惡名昭彰」黑T恤的照片，沒想到遭酸民在PTT批評「很醜」。對此，館長後來在直播中霸氣反擊，當初選擇伴侶時外表並不是最重要的，在談戀愛的時候，她就是全世界最美的女人，尤其在熱戀期的時候更是如此，「世界上沒有完美無瑕的女人，也沒有完美無瑕的男人」。館長也指出，雖然現在醫美那麼發達，但是在他的世界裡，只要是自己愛的女孩子，她就會是最漂亮、最適合自己的人。
館長接著問「漂亮可以當飯吃嗎？」漂亮的女孩大家都會多看兩眼，但心靈契合的伴侶只能有一個，「這就是為什麼有些人會找前女友結婚，或跟舊愛藕斷絲連，因為有時候人不是漂不漂亮的關係，而是個性和相處的各方面達到靈魂契合」。館長也強調，網友選擇館嫂的照片，是她最憔悴的時候，妻子33歲生完孩子後，就等於把身體的所有精華提供給孩子，而照顧小孩又相當耗費體力，讓她時常忙到整天沒吃飯，「我老婆真的很漂亮！」
