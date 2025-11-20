館嫂被酸長得醜「女版蕭敬騰」！館長火大出手護妻

娛樂中心／周孟漢報導



網紅館長（陳之漢）遭元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，內容包括金錢糾紛、棄養愛犬、暴力行徑、收紅錢，其中最引人注目的就屬「性騷擾」，稱館長要求男員工拍私密處給館嫂，甚至與館嫂上床，導致他身心受創。不過，日前曾有網友批評館長老婆外貌，甚至脫口稱「離過婚還帶著一個拖油瓶」，讓館長氣得在直播中轟「漂亮可以當飯吃嗎？」。





館長曾貼出館嫂身穿「惡名昭彰」上衣的宣傳照，引發網友討論。（圖／翻攝自PTT）

館長過去曾在臉書貼出館嫂身穿「惡名昭彰」上衣的宣傳照，不料照片曝光後，PTT上就有網友批評「其貌不揚，根本女版蕭敬騰」、「身材普通，沒胸沒腿」、「離過婚還帶著一個拖油瓶」。文章出爐後，當時不少網友都回嗆「輪得到你評論別人老婆嗎」、「你老婆長得如何？貼出來讓大家笑笑吧」、「你長得怎樣？照片貼出來都不敢？」。

館長霸氣護妻。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





面對網友批評，館長在直播中霸氣曬出館嫂美照，可以看到，館嫂有著深邃大眼、高挺鼻樑，甚至還有著傲人身材，他霸氣表示「女人非常漂亮，就像一朵花，為了男人在生產時，付出了自己，顧小孩有多累，更是讓身體容易復原得很差」。

館嫂有著深邃大眼、高挺鼻樑，甚至還有著傲人身材。（圖／翻攝Youtube頻道《館長惡名昭彰》）





館長隨後更是連說3次「我老婆很漂亮」，回嗆酸民「我真不知道你們怎麼看的，說實在的，我老婆又漂亮身材又好，人又高，是你瞎了還是怎麼樣」，並反問「漂亮可以當飯吃嗎？」，強調2人個性和各方面達到靈魂契合，才是人與人交往的重點。

