館粉應徵教練遭拒！開車撞進「成吉思汗」洩憤 最終判決出爐

社會中心／陳韋劭報導

林姓男子應徵「成吉思汗」教練被拒，開貨車撞健身房洩憤。（圖／資料照）

台中林姓男子2024年5月間至吉思汗健身俱樂部應徵教練，遭拒後懷恨在心，同年6月，林男駕駛小貨車衝撞健身房大門，事後被依殺人未遂罪起訴。一、二審林男皆被判刑5年8月，更一審認為不構成殺人未遂，改依強制、毀損罪分別判刑4月、1年2月，案經上訴，最高法院今天駁回，全案確定。

檢警調查，林男是館長陳之漢的狂熱粉絲，2024年 5月間前往成吉思汗健身俱樂部台中館應徵教練不成，透過臉書傳訊息給「館長」又未獲回應，因此懷恨在心。同年6月12日，林男的許姓友人租小貨車請他幫忙載運廢棄物變賣，林男半路上越想越氣，當天晚間7時許，林駕車衝撞健身房，整輛車衝進館內撞飛大門，幸好沒有釀成人員傷亡。

林男肇事後留在現場，他應訊原以為頂多觸犯毀損罪，大不了易科罰金就能脫身，但檢察官依「殺人未遂」將他起訴。一審期間林男主張犯案時有稍微看一下，沒人才撞下去，想說只會撞到門，不會撞到人，強調沒有殺人或撞人的意圖。

一審法官審酌，林男選在健身房的運動尖峰時段犯案，衝撞大門時刻意加速，且未查看當時是否有員工、民眾進出，過程中也未鳴按喇叭示警，林男只因自身謀職不順，就衝撞健身房洩憤，造成他人生命遭剝奪的危險，依殺人未遂罪，重判5年8月徒刑。案經上訴，二審駁回，維持原判。

該案被發回更審，法官認為林男開車衝撞健身房大門行為不當，但尚不足以認定他具備殺人犯意，因而撤銷原判決，改依強制罪、毀損罪分別判處4月、1年2月有期徒刑。林男再提上訴，最高法院今天駁回，全案確定。

