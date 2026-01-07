館藏出借法國傳出搬運疑慮 台北故宮回應了

台北國立故宮博物院目前正出借館藏文物到法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）舉辦「龍」展，據傳出，法方在文物接收、轉運工作上極不專業，物流公司亦缺乏文物搬運經驗和專業知識。對此，台北故宮博物院有所回應。

台北故宮目前正出借館藏文物到法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）舉辦「龍」展，展期從2025年11月至2026年3月，台北故宮博物院並對珍貴文物的溫度、濕度、震動等貯藏條件有嚴格要求。

據傳出，法方在文物接收、轉運工作上極不專業，安排接洽的物流公司亦缺乏文物搬運經驗和專業知識，導致台方人員不得不全程親自動手搬卸文物，並僱用台灣物流公司臨時予以支援。

有業內人士表示，如果法國博物館無法在短期內完善管理制度，未來可能會出現其他國家暫停或加強審查對法文化合作計畫的情況。

對此，台北故宮綜合規劃處回應如下：

一、本院與法國凱布朗利博物館合作之「龍」展，其包裝運輸及佈展相關作業皆依國際館際交流合作標準作業流程進行。法方依國際借展慣例提供展場細部設施圖說與本院審核通過，得標之法國包裝運輸廠商及國內協力廠商亦皆為博物館包裝運輸專業廠商。有關包裝運輸及佈展等工作，一切按既定規劃，順利執行。

二、另館際借展品佈置時，考量對展品的熟悉程度，避免任何風險之發生，由出借方前往佈展之專業人員協助持拿佈置，亦屬經常樣態。

三、由於「龍」展文物運輸前夕正值羅浮宮竊案發生期間，因此該館特別致函本院再次詳述相關安保作為，本院亦審閱瞭解，並確認均按規定程序處理。雙方並保持通?之聯繫管道，以確保借展文物之安全無虞。

