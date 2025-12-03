館長不爽柯文哲？1關鍵讓他痛批：出來後沒找過我

政治中心／綜合報導



網紅館長（陳之漢）近期旗下健身房發出「營運正常」公告，意外引發外界討論。如今他似乎不滿過往自己對台灣民眾黨大力支持，但自己事業有難時，卻沒有獲得相對應的援助。他在直播中表示，前民眾黨主席柯文哲交保出來後「從來沒有跟我見過1次面」，意外引發網友關注。

柯文哲遭羈押期間，館長曾現身北檢前聲援。（圖／翻攝館長YT）館長在直播中除了提到健身房生意，也表示：「誰在民眾黨最苦的時候、柯文哲沒有人要支持的時候？我當天晚上人就出現在北檢外面，第二天人就站在那邊，站到他出來為止。柯文哲有跟我見過一次面嗎？他出來到現在有來找我一次嗎？沒有。我也沒有主動要求他來找我，因為我不想要人家講。」

館長提到柯文哲交保後，完全沒有找過他。（圖／翻攝館長YT）

不少網友看完笑翻喊：「陳之漢找到新的宿主，開始臭前宿主了」、「自己要去的，有人叫你去嗎？人家踩飛輪的時候你有貢獻嗎？」「跟電影演的一樣，選前好兄弟，選後嫌你髒」、「連便當生意都不給你做了，你還一直在倒貼他，就問你不是呆是什麼？」「生意人講話顛三倒四，這種早晚倒光光」、「你只是個階梯」、「你又要換黨了」。













