館長不「True飯」是假的！宣布「繼續營業」原因曝

網紅「館長」陳之漢近期積極往中國發展，多次前往各大城市旅遊、高調直播宣傳，希望能藉此打開知名度，拓展副業，不過情況似乎未如預期發展，近期在直播上公開抱怨電商部門業績不佳引發關注，並宣布便當店「True飯」受到非洲豬瘟風波影響，業績慘淡，將於月底收攤，更將原因歸咎於非洲豬瘟。但他今晚又表示「我宣布便當店繼續營業」，背後原因曝光。

館長突宣布繼續營業便當店，痛批新聞媒體全面造謠。（圖／翻攝館長YT）館長11日在直播中透露，自非洲豬瘟爆發後，自己赴中國的12天內幾乎沒有豬肉可賣，讓他大嘆：「便當店好幾天的單日業績只有1萬塊，因為只能賣雞腿，連薪水都不夠付，大概連續10天」，即便近期豬肉市場恢復交易，自家叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯等豬肉商品，皆採用溫體豬，也要經過時間製作，都沒有什麼人來買，感嘆「大家都不敢吃豬肉」，加上人事成本影響下，生意難經營，宣布經營到月底，館長一度認為此情況應由中央負責，但也引發網友質疑「生意不好要怪民進黨？」館長則回應：「台灣人現在不敢吃豬肉，我們當然不做了啊，你要我賠到什麼時候？」。

館長不「True飯」是假的！閃電宣布「繼續營業」揭原因：氣死你們

館長宣布「True飯」收攤不到一天時間，又突然說要繼續營業。（圖／翻攝館長YT）

不料，館長宣布「True飯」收攤不到一天時間，今天（12日）晚上突然在YouTube發文嗆聲「有沒有！我就說我永遠都會有流量，今天新聞不就開始全面造謠了，我宣布便當店繼續營業，氣死你們」，再度掀起討論。事實上，館長副業「True飯」自2023年6月開幕以來就不斷出現大大小小的爭議，店裡招牌「獨門風烤脆皮燒肉」便當定價250元，館長也曾哀嘆客人嫌貴不買，據內部收支表顯示，每個月都在虧損，在餐飲業微薄利潤、人事與租金成本的壓力下，館長當時就表示「如果還是弄不起來，我也不想開了」。

