館長中國直播帶貨遭退貨氣噗噗！網炸鍋怒轟：中國退貨關台灣人屁事

記者林宜君／台北報導

近日館長在直播中透露，自己協助代購的中國商品遭到對岸退貨處理，情緒明顯不滿，當場開嗆，直言「真的很誇張」。（圖／翻攝自YT @館長惡名昭彰）

網紅「館長」陳之漢近年話題不斷，言行屢屢成為社群焦點。近日他在直播中透露，自己協助代購的中國商品遭到對岸退貨處理，情緒明顯不滿，當場開嗆，直言「真的很誇張」，引發大批網友關注與討論。館長在直播中提到，退貨很正常，甚至語氣轉為激動，痛批整個處理過程「是因為被造謠」。

網紅「館長」陳之漢近年話題不斷，言行屢屢成為社群焦點。 （圖／翻攝自東大扯淡事YT）

相關言論曝光後，台灣網路輿論迅速炸鍋，不少網友不買單，反而將矛頭指向館長本人。（圖／翻攝自東大扯淡事YT）

然而，相關言論曝光後，台灣網路輿論迅速炸鍋，不少網友不買單，反而將矛頭指向館長本人，留言狂酸：「中國退貨關台灣人屁事？」、「自己要做中國生意，風險不是早就知道？」、「之前不是說對岸市場很香嗎，現在出事就開始抱怨？」、「奇怪 退貨的又不是台灣人 罵台灣人幹嘛」、「退貨到100% 讓他變成傳奇吧」。

也有網友翻出館長過去多次談及兩岸市場的發言，質疑他立場前後矛盾，「賺的時候說市場大，出問題就變受害者」。（圖／翻攝自東大扯淡事YT）

也有網友翻出館長過去多次談及兩岸市場的發言，質疑他立場前後矛盾，「賺的時候說市場大，出問題就變受害者」，相關討論在Threads、PTT與臉書社團持續延燒，甚至出現「代貨翻車」關鍵字登上熱搜。面對外界批評，館長後續並未再多做回應，但相關話題仍在網路持續發酵。這起「中國代貨退貨風波」不僅再度掀起網紅與兩岸市場的敏感討論，也讓不少網友感嘆，流量人物的一言一行，早已不只是個人情緒宣洩，而是隨時可能引爆輿論戰場。

