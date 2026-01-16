館長中國直播曝：「我根本不想帶貨！」 網狂酸：阿不就好委屈

記者林宜君／台北報導

館長曝：「我根本不想帶貨！」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰 YT）

近期網紅「館長」陳之漢再次成為焦點，不是因為爭議言論，而是他大方自曝進軍中國市場的心路歷程與無奈心聲。他坦言，其實「根本不想帶貨」，背後原因曝光後引起網友熱議。

網紅「館長」陳之漢近日在直播中坦承，自己雖進軍中國設立電商公司，挑戰直播帶貨，但心裡其實並不想做這件事。館長表示：「如果我今天真的好過、真的有這份能力，相信我，我絕對不會去中國帶貨直播，我也不想去。」館長強調，進去還要學另一套系統，還要被說是賣國賊、舔中，「我真的覺得人生真難」，字字句句都透露無奈。此番言論一出，立刻遭網友抨擊，表示，「阿不就好委屈」、「有人逼你去？」、「又在演」、「業績不好就說不想去」、「賣慘給誰看？」。

「館長」陳之漢近日在直播中坦承，自己雖進軍中國設立電商公司，挑戰直播帶貨，但心裡其實並不想做這件事。（圖／翻攝自微博）

館長坦言，自己目前在台灣的處境極其艱困，形容自己像是「人人喊打的狗」，甚至「比狗還不如」，直言「走到最後我自己快一無所有了」，對中國網友也喊話：「我已經沒有回頭路了，請不要再說我左右橫跳，我到底要跳去哪？」部分中國網友甚至在社群平台上冷嘲熱諷，還有人希望他進去關、蹲監獄，為他年輕時犯下的錯誤贖罪。

館長坦言，自己目前在台灣的處境極其艱困，形容自己像是「人人喊打的狗」。（圖／翻攝自微博）

為了擺脫過去不斷陷入的政治口水戰，館長將事業重心轉向商業，去年在中國廈門成立「智慧館長網絡科技有限公司」。館長表示，這次跨海創業不是兒戲，而是要用實力證明自己可以把生意做好。他透露，公司已完成裝潢、團隊建置及營運藍圖，未來將專注商品嚴選、品質控管與直播內容，不再捲入紛擾。

