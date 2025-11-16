館長人設崩壞？前員工毀滅性爆料意外揭露2事 醫看傻：​​請問是在業配嗎

​網紅「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，引發高度熱議，就在外界以為這波毀滅性爆料，館長的人設將大崩壞時，李慶元在直播中卻透露2事，讓廣大網友瞬間傻住，不知道是在爆料，還是在幫忙正向宣傳？胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發文看傻眼直呼，請問這是業配嗎？就問這麼有良心的好老闆要去哪裡找？

館長前員工李慶元日前開直播指控，館長曾要求特助小偉拍下體照甚至逼對方「睡大嫂」，更爆料館長不管不顧寵物狗大雄，公司出資金額過少，5400萬僅出300萬等多項爭議行為，掀起一陣輿論，不過在爆料過程中，卻有一段讓網友直呼是在幫忙宣傳嗎？

李慶元提到，館長不斷在直播中向粉絲訴苦便當店沒有賺到錢，原因在於「你都要用好的，肉你都要用溫體的，便當盒要用最好的，什麼都要用最好的」。李慶元說過去兩人曾因為這個問題討論，但他指陳之漢是公眾人物，因此所有員工都按照勞基法，店內的規格也都要按照政府規定，「我早在一年前就叫你收起來了，你自己為了面子不收」，他認為這都是館長的原因「要怪誰」，控訴館長靠此事在直播不斷情勒粉絲。



對此，蘇一峰提到，館長前員工在直播爆料「員工配車本來BMW變成Toyota ，月薪給20萬」、「館長要求便當的食材都選最好的！肉要溫體豬，便當盒要最好的！聘請員工都必須符合勞基法！」，這段原先看似要讓館長人格毀滅的爆料變成大歪樓，蘇一峰不禁狠酸，​請問這是業配嗎？就問這麼有良心的好老闆要去哪裡找？

