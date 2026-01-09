館長今遭起訴慘了！竟直播嗆「把賴清德X頭斬下來」 柯文哲回應了

即時中心／黃于庭報導

網紅「館長」陳之漢行事作風備受爭議，先前2度赴中國不斷吹捧當地設施多麼先進，近日又於直播中口無遮攔，指稱要把總統賴清德「狗頭斬下來」，甚至喊話中國「兄弟我等你」，引發輿論譁然。新北地檢署今（9）日偵結，認其涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。對此，前民眾黨主席柯文哲也做出回應了。

回顧案情，館長去（2025）年10月5日21時許，於YouTube以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」之標題公開直播，發表「那如果明講，選什麼選館長你不用擔心啊，咱們就武統，27年就甭選了，你叫他們表態，表什麼態，過去都一樣，一個不留，精準打擊，斬首，你別怕」、啊」、「真的也好啊」、「兩岸一家親，我們都是中國人，我給你挺，你是我的兄弟」等語，暗示支持武力犯台，暗示支持武力犯台。

更惡劣的是，館長接著稱「我昨天有看到新聞，斬首打擊」、「精確斬首嘛」、「把賴清德狗頭斬下來」等語，刻意在「武統」議題上，將近日新聞報導中「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全。

網紅「館長」陳之漢。（圖／擷取自館長YouTube）

新北檢指出，被告所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。又國家元首雖受國安特勤保護，然任何人均有免於恐懼之自由，一般人如知悉與自身政治立場相左之人揚言將其頭顱砍下等加害生命、身體惡害內容時，勢必會就其自身生命安全產生不安之感受。綜上所述，被告涉犯《刑法》第151條之恐嚇公眾、同法第305條之恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴。

柯文哲與民眾黨主席黃國昌、黨團幹事長陳昭姿，今日共同召開記者會，接受時事聯訪。針對館長遭起訴一事，柯文哲表示，他從YouTube沒搜索到這段，「你這樣突然講，我搞不清楚」。

總統賴清德。（圖／民視新聞資料照）

事實上，賴清德先前回應，他從政以來不貪、不取，每天都認真工作，也跟前總統蔡英文共同讓國家更安全、經濟更發展，把人民照顧得更好，「台灣這個時候需要的是愛心、需要的是團結，而不是發表仇恨言論，甚至訴諸暴力」。

賴清德也強調，這時候最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民期待。

