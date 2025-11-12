館長便當店不敵虧損月底歇業 歸咎豬瘟「害台灣人不敢吃豬肉」

館長預告，便當店只營業到11月底。（翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

網紅「館長」陳之漢近期積極接觸中國，至今已多次展開「中國行」，然而繼電商業績慘淡，館長旗下的便當品牌也傳出噩耗。館長於昨（11日）晚的直播中宣布，旗下便當品牌「True飯」只營業到本月底，並將業績低迷歸咎於非洲豬瘟疫情與民進黨政府，更出言諷刺民進黨支持者「青鳥」不懂餐飲業也不吃豬肉，不懂市場慘澹狀況，讓網友忍不住疑惑，豬肉不僅早就解禁，媒體近日報導也多指出市場回溫、消費者報復性消費。

館長在直播中將矛頭指向中央政府，聲稱自從非洲豬瘟疫情爆發後，他剛結束的12天中國行期間，旗下便當店幾乎沒有豬肉產品可賣，「我真的被這偉大的民進黨害死」。他解釋，自家品牌的叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯等皆使用溫體豬肉，在疫情期間受到嚴重影響，並透露受疫情影響時，便當店單日業績曾低至1萬元，因只能賣雞腿便當，連付員工薪水都不夠，且情況持續約10天。

廣告 廣告

館長情緒激動地說：「我真的想說算了，沒有差啦。我真的很佩服中央，然後他們的官死也不會下台，我的店又只有賣豬肉最大宗……算了、那不要做了，那沒有差。」對於有直播聊天室質疑「便當店生意不好怪民進黨」的說法，館長氣急敗壞地封鎖該網友後反駁，除了疫情期間買不到豬肉，現在恢復供應後「生意也不太好，大家會怕嘛，台灣人就是這樣嘛，要過一段時間。」聲稱：「台灣人現在不敢吃豬肉，我們當然不做了啊，你要我賠到什麼時候？」

有網友將館長直播內容剪出分享到Threads等平台，許多網友忍不住打臉和吐槽，紛紛貼照片分享近日吃過的豬肉美食，也有人引述新聞報導畫面，指出市場上早已出現「報復性吃豬肉」的現象，許多店家甚至賣到缺肉。「大家早就報復性豬肉吃爆，一堆店家賣到缺肉，你跟我說大家不敢買豬肉？認真？」、「我家一半以上料理都有豬肉，恢復豬肉那天叫的貨當天直接清空欸，哪有人不敢買」、「不是不買豬肉，是不買你賣的豬肉」。





更多《鏡新聞》報導

館長收華為手機狂謝中國粉絲 電商、便當賣不動狠批台粉：像個人嗎

館長「開不了抖音B站」哭訴流量上億卻賠慘 中網酸：考察期正常

館長轟陳柏惟性騷慣犯 陳揮文反點名3藍委：傅崐萁也曾被指控