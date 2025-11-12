館長便當店收掉喊「大家都不敢買豬肉」！王浩宇秒揭真相打臉了

娛樂中心／綜合報導



網紅「館長」陳之漢剛結束為期12天的北京直播之旅，返回台灣就開台抱怨去中國期間業績不理想，隨後又於昨（11日）宣布自己經營的便當店就開到月底，原因是「非洲豬瘟」提到這幾日沒有豬肉賣、重新開放運宰之後「現在人也不買」、「不敢買」，怒吼：「我真的被這偉大的民進黨害死！」，沒想到下秒館長看到網友留言「便當店生意不好怪民進黨」，他又怒把對方ban了開飆，認為該網友不懂現況，館長便當店結束營業的消息傳出，就讓前桃園市議員王浩宇出面吐槽了。





網紅館長陳之漢結束中國直播返台後，宣布旗下便當店將營業至月底。（圖／翻攝自館長@YouTube）館長於11日直播宣布自己旗下經營便當店會在月底結束營業，他解釋這次非洲豬瘟爆發後正巧他飛往中國直播，館長解釋自己便當店都是用溫體豬，所以期間都沒有豬肉可以賣，「我真的被這偉大的民進黨害死」，並決定看在這時間點剛好員工難請、部分員工則去蛋捲店工作，林口這裡的廚房本來就會使用，「但這個便當我就沒辦法賣了。」，同時他還提到豬隻禁運、禁宰期間沒東西可以賣，後面恢復之後「現在人也不買」、「不敢買」，他抱怨：「然後現在豬肉買回來，醃還要2天，也沒什麼人來買，大家都不敢買豬肉。」。





館長言論一公開，馬上引發外界熱烈討論，其中前議員王浩宇就在臉書分享自己跑去問「知名焢肉飯的小開」，想知道豬肉恢復運宰後的餐飲現況，「解封之後每天都賣到沒有、提早下班。前幾天我去梅家村，阿姨也說魯肉很快就賣完了，只能選雞腿。」，這讓王浩宇忍不住納悶：「為什麼館長的便當賣不掉？」，同時他更重提自己一年前曾預言：「館長便當店撐不下去」，最主要的原因就是「不可能永遠靠粉絲支持生存」，所以會倒閉，更提醒館長的健身房和蛋捲店也同樣要注意。

館長便當店收掉喊「大家都不敢買豬肉」！王浩宇秒甩1真相打臉：為什麼？

消息曝光後，前桃園市議員王浩宇在臉書發文反酸，更重提自己早預言館長便當店撐不下去，直言「不可能永遠靠粉絲支持」。（圖／翻攝自王浩宇@FB）





