館長便當店生意不好收攤 竟牽拖怪民進黨：真被害死！

政治中心／劉宇鈞報導

館長宣布要將自己的便當店收攤、結束經營。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

網紅館長陳之漢11日晚間開直播時宣布，旗下的便當店因業績不佳，確定要於月底收攤；館長談到收攤原因，竟然怪給民進黨，稱自己真的被害死。

館長表示，因為非洲豬瘟，他決定旗下便當品牌「True飯」就經營到月底，因為有部分人力去蛋捲店幫忙，自從非洲豬瘟開始，他去中國這12天都沒東西賣，現在的人也不買，「我真的被這偉大的民進黨害死」。

館長提到，他們眾多產品要用溫體豬，包含滷肉飯、脆皮燒肉、排骨等，且現在員工也很難請，部分員工也到蛋捲店底下，廚房他會留著使用，「但這個便當我就沒辦法賣了」。

館長直言，非洲豬瘟讓很多顧客不願回來購買，好幾天的單日業績只有1萬塊，連付薪水都不夠，這種狀況大約連續10天，大家都不敢買豬肉，所以他就想說把店收起來算了、沒有差，「我真的很佩服中央，然後他們的官死也不會下台」。

對於館長的抱怨，有網友留言質疑「便當店生意不好怪民進黨」，這讓館長瞬間變臉，痛批該名網友是「無知的青鳥」！館長強調，現在真的很難賣、很慘，難道他要繼續賠錢賣？此刻都沒有甚麼生意，他實在是受不了。

