館長便當月底收攤竟怪政府！慘被網諷「小草都不吃」：業績太差牽拖

館長在直播宣布便當收攤，怪罪民進黨讓非洲豬瘟進來害他生意差，反被吐槽「本來就沒人買」。 圖：翻攝自館長惡名昭彰YT頻道

[Newtalk新聞] 網紅「館長」陳之漢近期積極吹捧中國貶損台灣，多次展開「中國行」，仍掩蓋不了自家電商業績慘淡的事實。館長於昨（11日）晚的直播中宣布，旗下便當品牌「True飯」只營業到本月底，未料，卻將業績低迷歸咎於非洲豬瘟疫情與民進黨，慘被民眾吐槽，館長便當連連小草都不吃，「本來就沒人買，生意不好倒掉找一堆藉口」。

館長11日晚間直播，將非洲豬瘟怪罪於中央，聲稱自從非洲豬瘟爆發後，他去中國的這12天沒有豬肉賣，「我真的被這偉大的民進黨害死」。

館長抱怨，因為他們的叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯都是用溫體豬，「反正現在員工也難請，部分員工也移去另一個蛋捲店底下，廚房我會留著，但這個便當我就沒辦法賣了」。

館長還談到便當店業績，因為非洲豬瘟，便當店好幾天的單日業績是1萬塊，只有雞腿可以賣，連付薪水都不夠，還稱現在豬肉重新開放也沒什麼人來買，大家都不敢買豬肉，怪罪「政府的官死也不會下台」、「我們當然不做了啊，你要我賠到什麼時候？」

有網友將館長直播內容剪出分享到Threads等平台，許多網友忍不住吐槽，「便當賣不好是你的問題，不是豬的問題，我今天早上豬排堡 中午控肉飯 晚上炸排骨，誰不敢買豬肉？是不想跟你買」、「小草都不捧場嗎？有夠可憐」、「便當偏貴又不好吃，生意不好很正常」；亦有許多網友指，「大家早就報復性豬肉吃爆，一堆店家賣到缺肉，你跟我說大家不敢買豬肉？認真？」。

