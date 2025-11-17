館長便當業績增三倍！Cheap吃過也說頂 曝1缺點很鳥

網紅「館長」陳之漢遭3名元老級員工毀滅式爆料，其中抱怨陳之漢開的便當店用料高級，從食材到包裝都要用最好的，害他們賺不到錢。不過這段說法曝光後，卻意外讓便當店業績成長三倍，網紅Cheap也對館長便當分享心得，直呼「便當是很頂，但店本身很鳥」。

Cheap在臉書發文表示，自己吃過館長的便當，份量真的很大，燒肉給很多，味道不賴，售價200元也算合理，不過便當店就只有林口有賣，且店面外觀來說，根本不像是在做餐飲，整面橘色板子像是防空洞的入口，不仔細看根本不知道是便當店。

Cheap指出，館長的便當店沒有透明玻璃、沒有燈光、沒有開放式廚房，無法將最頂的食材公諸於眾，店內也沒有內用區，只有「取餐窗」，直言館長便當店能存活到現在，完全就是靠館長的魅力續命。

Cheap認為館長把便當店開來台北，中山、西門、南京復興、忠孝復興、科技大樓等隨便一個地方都比現在好，「店面再重新設計一下，內用區、外帶區、快閃拍照牆等，生意會好很多」。

至於用人方面，有鑑於爆出一連串爭議及指控，Cheap建議館長該整頓內部員工，開除幾個坐領高薪的雜魚，「去請個真正懂餐飲的CEO來坐鎮，才能浴火重生吧」。

