館長健身房爆性霸凌！受害女教練出面控「被逼寫自願離職書」音檔曝光

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員參選人中正萬華馬郁雯痛批館長處分不夠。（圖／記者詹宜庭攝影）

網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身俱樂部近日爆出主管集體性霸凌女教練醜聞，一名已婚教練追求女教練A小姐不成，用盡心機刁難、性霸凌，造成A小姐壓力超載，一度輕生。新北市議員戴瑋姍、台北市議員參選人中正萬華馬郁雯、內湖南港陳又新今（12日）陪同受害當事人召開「打臉館長直播說謊！健身房集體性霸凌女教練更多證據曝光！」記者會，要求勞工局收案調查。

網紅「館長」陳之漢經營的健身房成吉思汗被爆出霸凌醜聞，一名已婚教練因追不到菜鳥女教練A小姐，竟惱羞成怒言語性騷擾、霸凌等，導致女方一度輕生。館長開直播稱，1月16日他們已請律師處理，並成立性騷擾調查小組，但女方以身體不適為由，不願來公司開性平會議，目前已依公司規定對男教練予以懲處，「記大過一次、性別教育10小時、警告函一封」。

馬郁雯表示，2024年7月A小姐在三重館任職，受到店長長期追求，結果店長追求不成竟然霸凌，造成A小姐心理非常大壓力，精神出狀況。2024年11月A小姐離開三重館，她被迫簽下自願離職書，事後又到蘆洲館任職，但過程中卻又受到性騷擾言論、霸凌，最後也迫簽下自願離職書。直至2025年，A小姐受不了精神壓力而離職，並至精神科看診。然而，館長這幾天的回應避重就輕，針對涉嫌性騷擾的教練祭出大過一次、性別教育10小時、警告函一封，這樣的處分真的是不夠。隨後她也公開A小姐受害音檔。

A小姐在記者會上還原整起事發經過。（圖／記者詹宜庭攝影）

A小姐也在記者會上還原整起事發經過說，自己在三重館任職不到一個月就被已婚店長追求，她下班到家後，店長就會打電話給她聊天，持續一個月後店長向她告白，她拒絕後卻受到不好待遇。A小姐說，因為店長有權利可以處理任何資源分配，「我被搞到不想去上班，看到他就覺得噁心壓力大，我確實請病假請很久，但他卻以此為由，讓我簽自願離職。」

A小姐說明，當時自己精神狀況不好，大概持續就醫半年，沒工作的她聽到Ｋ教官說蘆洲店缺人，就讓她去那邊工做。任職時，一開始店長對她不錯，她向K教官回報這件事時，卻被要求獻身給店長。後續，她被店長霸凌，說她是花瓶，並揶揄體態、運動表現不好。A小姐說，「我被霸凌到受不了，於是開始請假，後來又被脅迫簽自願離職，因為上次教訓，所以這次我有錄音，真的就是脅迫我離職。再來，我還接到性平小組電話，一直勸我配合，我很難單槍匹馬過去，怕會發生事情。」

A小姐指出，拒絕後，過幾天看新聞知道K教官被懲處，但這讓她很傻眼，質疑「愛懲處不懲處跟我有關嗎？這件事有被解決嗎？懲處就能解決嗎？那我怎麼辦？懲處結束後K教官還在網路上言語霸凌我，所以我在這邊希望更多受害者站出來，不要放棄自已權益。」

新北市議員戴瑋姍要求勞工局收案調查。（圖／記者詹宜庭攝影）

戴瑋姍表示，A小姐被性騷擾後有向主管報告，但從來沒看到成吉思汗做出正式處置，直到網路爆出事件後才緊急止血，他們層層掩蓋、互相協助加害者，讓A小姐痛苦不堪。這件事發生這麼久，A小姐沒有獲得任何道歉與賠償，還被迫簽下自願離職書，成吉思汗發生這種事館長都不知情嗎？這恐怕不是單一事件，「我們在此要求勞工局收案調查，該怎麼罰就怎麼罰，讓受害者得到保護。」

