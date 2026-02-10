館長健身房爆性騷擾！女教練控「深夜來電」還辱：獻上妳的XX

社會中心／張予柔報導



館長經營的成吉思汗健身俱樂部近日爆出嚴重職場性騷擾與霸凌爭議，一名年輕女教練出面指控，她任職新北市三重館期間，遭已婚店長長期以關懷之名進行電話騷擾，甚至在告白遭拒後，還遭言語性暗示、刻意刁難與職場霸凌。長時間下來，女教練受精神折磨導致身心狀況極差，甚至多次送醫急診並一度輕生，她已向新北市政府勞工局提出正式申訴。





成吉思汗傳出「性騷擾、霸凌」事件！女教練遭辱「獻上妳的X」崩潰輕生

女教練指控已婚店長在任職三重館期間長期深夜來電、頻繁私下接觸。（圖／翻攝自 Google Maps）

根據《鏡週刊》報導，女教練指控，在三重館任職時，已婚店長經常於深夜來電，直到凌晨5點才願意掛電話，談話內容幾乎與工作無關，多半在講自己的私事。店長還利用每天1小時的休息時間，頻繁帶她外出，最後更直接向她告白，遭到拒絕。店長再度透過通訊軟體發長文、二度告白，又被婉拒，因此腦羞成怒，以「考核未過、挑撥同事」等理由將她逼退。

成吉思汗傳出「性騷擾、霸凌」事件！女教練遭辱「獻上妳的X」崩潰輕生

女教練指控，轉調後不僅遭教官以露骨性暗示言語羞辱，還被言語騷擾與職場霸凌，甚至被要求休假上班、遭貶低成「只配當花瓶」。（示意圖，非當事人／民視新聞網資料照）

事後，女教練選擇轉往蘆洲館授課，原以為能重新開始，卻陷入更嚴重的職場噩夢。女教練透露，她在蘆洲館向教官表達對店長指導的感謝時，竟遭對方以極度不當且帶有性暗示的言語回應，「妳X魚給他X好了，當回報！」、「跟他在一起好了，去X他！獻上妳的X魚吧！」內容讓她當場錯愕。對方事後仍持續以教官身分進行言語騷擾，她礙於對方的職位與師徒關係，選擇隱忍未對外求助，卻因此遭到霸凌。之後，店長更要求她在休假日到班，強調新人不能休假，還向會員們表示「她身體素質很差，只配當花瓶！」，導致會員對她失去信任，業績很差，店長甚至在深夜來電「指導課程」，讓她長期睡眠不足使她身心狀況急遽惡化。

成吉思汗傳出「性騷擾、霸凌」事件！女教練遭辱「獻上妳的X」崩潰輕生

有人指出，成吉思汗健身俱樂部內部常發生婚外情事件、男女關係複雜等問題。（圖／民視新聞）

女教練表示，在長期高壓與精神折磨下，她多次因恐慌症發作送醫急診，最終還被以「配合度不佳」為由，要求簽署自願離職書。另有多名吹哨者指出，成吉思汗健身俱樂部內部常發生婚外情事件、男女關係複雜等問題，自李慶元離開管理層後，相關爭議接連浮上檯面，嚴重衝擊企業形象。該名女教練坦言，自己因身心受創一度輕生，直到近期在友人鼓勵下，才鼓起勇氣向勞工主管機關申訴。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：館長健身房傳出「性騷擾、霸凌」事件！女教練控「深夜來電」還遭辱：獻上妳的XX

