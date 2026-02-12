館長健身房爆性騷霸凌疑雲 女教練哽咽：遭潛規則

A小姐出面控訴，在館長陳之漢經營的健身房任職教練一年多時間，接連被店長教官霸凌。（圖／東森新聞）





網紅「館長」陳之漢所經營的健身房，一名美女教練出面控訴，在職一年的期間，被已婚店長追求，拒絕就被霸凌，結果美女教練換另外一間店上班，又被言語性騷，最後不堪負荷離職，質疑公司處置。對此館長開直播，表示已懲處，沒有偏袒任何一方，現在勞工局也要介入調查。

曾在館長健身房任職教練A小姐：「是因為我沒有跟店長在一起，才會脅迫我簽自願離職嗎，原來這就是職場的潛規則嗎。」

A小姐出面控訴，在館長陳之漢經營的健身房任職教練一年多時間，接連被店長教官霸凌。

曾在館長健身房任職教練A小姐：「被店長霸凌像是講說什麼，工作能力不行，然後我是花瓶啊，或是在會員面前，揶揄我的體態，或是我的運動表現，我一直有跟K教官回報，他就是置之不理，他也覺得那是我的問題。」

A小姐自述2024年7月到三重館任職，被已婚店長追求，拒絕後，控訴被霸凌，隔年5月換到蘆洲館上班，向教官反應，持續遭到言語性騷擾，直到10月，身心負荷不了離職，針對健身房爆出性騷霸凌，館長也開直播回應。

網紅館長陳之漢：「身為一個老闆的權力，我沒有偏袒任何一個人，我只能就是這樣法律規定，我的律師就是規定性平委員會，律師在場然後問，然後問完了做出法律規定，我們能做的就是，性平教育10個小時，然後記一支大過。」

曾在館長健身房任職教練A小姐：我不知道他為什麼，會覺得說，這樣子我已經做好懲處了，那我這一方面就結束了，那我呢?」

健身房處理過程是否有疏失，對此勞工局則表示，收到申訴將啟動調查，召開性平會進行審議。

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



